Brigitte Macron al G20, la “pausa the” con Jill Biden. Occhio a com’è vestità, là sotto… Paparazzi impazziti | Foto

Le regine di Roma, per un paio di sere, sono Brigitte Macron e Jill Biden. Mogli dei presidenti Emmanuel Macron e Joe Biden impegnati al G20, prémière dame di Francia la prima e First lady degli Stati Uniti la seconda, entrambe bionde ed elegantissime. Hanno attirato i paparazzi come il miele con gli orsi quando si sono presentate, con tanto di codazzo al seguito, al rinomato ristorante capitolino Il Marchese, per un venerdì pomeriggio di relax, molto glamour, in uno dei templi della migliore cucina romana.

Una scena da Dolce vita, vista anche la presenza dei fotografi scatenati, anche se Brigitte e Jill hanno privilegiato una “pausa internazionale” sorseggiando un the al limone e zenzero e chiacchierando del più e del meno, lontano dai protocolli diplomatici internazionali. “A Brigitte Macron in particolare – fanno sapere i presenti – è piaciuto l’ambiente francese, da vero bistrot elegante”.

Ai paparazzi, dal canto loro, è piaciuto il look delle due “presidentesse”. Come suo solito, soprattutto Brigitte, voluminoso caschetto biondo d’ordinanza, ha incantato con le décolleté elegantissime con tacco vertiginoso. A 68 anni, è sempre una icona di bellezza ed eleganza. Jill, praticamente sua coetanea (70 anni), ne riceverà il testimone in una ideale staffetta. Dopo l’esperienza da vice di Michelle Obama, ora i riflettori saranno solo per lei.