atalanta-lazio-2-2,-de-roon-pareggia-nel-finale:-tabellino-e-highlights

Atalanta-Lazio, tabellino e highlights – Atalanta e Lazio non vanno oltre il pareggio al Gewiss Stadium. con la Dea che ha raggiunto per due volte i biancocelesti. Zapata ha risposto a Pedro, De Roon a Immobile, con i bergamaschi che acciuffano il pari al termine dei rispettivi tempi. Una partita molto combattuta in ogni zona del campo, a tratti tesa, senza tantissime occasioni da gol ma con grande agonismo in mezzo al campo. Nella prima frazione di gioco sono i nerazzurri a dettare i ritmi di gioco, facendo grande possesso in mezzo al campo. La formazione ospite è riuscita però a cogliere bene l’opportunità di diversi contropiedi concessi dalla squadra di Gian Piero Gasperini, con tante sviste da parte del reparto difensivo dei giocatori di casa. Lo strapotere fisico di Zapata ha poi fatto la differenza nella prima metà di gara, mentre il tiro incrociato di De Roon in pieno recupero ha di fatto messo sui giusti binari una partita che sembrava ormai perduta. Tanto carattere messo in campo da entrambe le formazioni. Immobile ha fatto tanto movimento in avanti, mettendo a segno la rete che doveva valere i tre punti, ma i bergamaschi ancora una volta sono riusciti a mostrare un grande carattere, riconquistando davanti al pubblico di casa un punto che sembrava insperato. Gli ingressi di Malinovsky e Muriel hanno provato a dare la scossa, ma alla fine è stato il tiro nel finale dell’olandese a sancire il 2-2 definitivo della gara.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Atalanta-Lazio 2-2: Tabellino e Highlights Reti: Pedro 18’, Zapata 45’, Immobile 74’, De Roon 94’ Atalanta (3-4-2-1): Musso, De Roon, Demiral, Lovato (Scalvini 67’), Maehle, Pasalic (Malinovsky 59’), Freuler, Zappacosta (Piccoli 83’), Koopmeiners, Ilicic (Muriel 67’), Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini Lazio (4-3-3): Reina, Marusic, Acerbi, Luis Felipe, Hysaj, Luis Alberto (Basic 68’), Cataldi (Lucas Leiva 77’), Milinkovic-Savic, Pedro, Felipe Anderson (Moro 77’), Immobile (Muriqi 86’).

Allenatore: Maurizio Sarri Arbitro: Marco Guida Ammoniti: Luiz Felipe, Demiral Espulsi: – Highlights QUI

