uomini-e-donne,-le-polemiche-su-isabella:-i-complotti-in-studio

Uomini e Donne, Isabella Ricci sta vivendo una situazione delicata nel programma, proprio perché la dama è spesso al centro delle polemiche e delle critiche.

Ha dichiarato tramite un’intervista che i suoi non sono complotti in studio, ma purtroppo ha dovuto affrontare un tumore che in passato le ha creato una situazione molto difficile.

Nonostante sia in molte occasioni attaccata su due fronti sia dagli ospiti del programma in onda su Canale 5 e sia dal pubblico, la dama ha dichiarato che sta vivendo la sua esperienza con molta serenità.

Infatti nelle scorse puntate ha dichiarato che Biagio, Gemma, Ida e Armando potrebbero aver messo in atto un complotto contro di lei per eliminarla e farla uscire dal programma.

Isabella ha dichiarato di aver avuto la sensazione che Biagio e Gemma si siano messi d’accordo al di fuori della trasmissione, infatti in più occasioni ha ribadito come Gemma abbia dimenticato i baci dati a Biagio.

Inoltre, pensa che Incarnato stia difendendo Gemma solo per avere la visibilità necessaria nel programma di Maria De Filippi, mentre per quanto riguarda la questione di Instagram, la dama crede fermamente che in realtà Armando è la persona più legata ai numeri e soprattutto ai followers.

Uomini e Donne, Isabella è infastidita dei commenti di Gianni Sperti, si sente attaccata

La dama ha dichiarato di non essere in linea con quello che Gianni Sperti ha dichiarato e pensa di lei, infatti prima parlava a favore della dama, mentre adesso le sta dando contro in diverse occasioni.

Subito dopo ha parlato del suo problema di udito, dove spesso ha discusso all’interno dello studio con i suoi rivali, ha dichiarato di aver avuto un tumore al quale è seguita una chemioterapia, una radioterapia e una cura incessante di antibiotici che le hanno danneggiato l’udito come effetto collaterale.

Attualmente non riesce a sentire i toni bassi, e in diverse occasioni cerca di leggere il labiale di chi sta parlando con lei. La dama è consapevole che molti followers la considerano un modello al di fuori del programma, i fan la sostengono da casa e la vedono come un punto di riferimento.

Infine Isabella ha speso qualche parola sulla scelta di Gemma, dichiarando che se fosse stata nei suoi panni, avrebbe reagito in maniera diversa e avrebbe provato a vivere la relazione.

Le sarebbe piaciuto molto conoscere Giorgio anche in amicizia, per l’occasione ricorda che Gianni ad un certo punto del programma aveva cominciato a contrastarla, forse Giorgio in questa occasione potrebbe darle qualche consiglio su come gestire la difficile situazione in studio.

