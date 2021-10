“Una pagina indecorosa”, “La fiducia in lui…”. Gruber-Lerner, roba da ridere: ddl Zan, rosicano e sparano contro Renzi | Video

Nemmeno due giorni dopo a Otto e Mezzo hanno finito di “indignarsi” per l’affossamento al Senato del ddl Zan. Già, Lilli Gruber e la sua compagnia di giro, di autocritica, non ne fanno: tutta colpa dei senatori omofobi, cattivoni, di destra ed eccetera eccetera. L’ipotesi che il Pd ed Enrico Letta chiudendo ogni spiraglio al dialogo abbiano commesso un errore neppure li sfiora. Nulla di sorprendente, in effetti.

E così eccoci su La7, alla puntata del programma di giovedì 28 ottobre, dove insieme alla Gruber ecco comparire Gad Lerner, il quale come sempre ha il metaforico ditino alzano: rimprovera, riprende, si indigna, sputacchia sentenze. E il tandem Gruber-Lerner dà il meglio del suo peggio, sia contro il centrodestra sia contro Matteo Renzi, che a sinistra – come al solito – hanno subito individuato come responsabile per il fallimento. Già, anche se sono ormai anni che Renzi è fuori dal Pd, ogni fallimento della sinistra viene imputato a lui. Roba da ridere.

Ad alzare la palla, in questo caso, è la Gruber, che si rivolge a Lerner: “Il ddl Zan? Una pagina indecorosa. E Matteo Renzi era in Arabia Saudita dove essere omosessuali è reato…”, ricorda indignata. Pronta la replica di Lerner: “Il Parlamento è spaccato, Italia Viva avrà un gioco nella partita del Quirinale con la destra”. E ancora, l’infedele Gad aggiunge sempre riferendosi a Renzi: “Se è venuta meno la fiducia in lui? Anche Nicola Zingaretti lo aveva detto”. Ah beh, allora…