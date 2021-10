star-di-tiktok-muore-a-22-anni:-fan-sconvolti-dal-lutto

Il 22enne Huey Haha, noto su TikTok per i suoi video comici, è morto per cause che ancora non sono state divulgate: il giovane lascia nel dolore una figlia piccola e migliaia di follower.

La morte di Huey Ha, comico famoso sui social con il nome d’arte Huey Haha, dove aveva un grande seguito, in modo particolare su TikTok, ha sconvolto migliaia di persone. Aveva solo 22 anni e viveva a Stockton, in California. Il decesso del giovane risale al 26 ottobre, ma le cause non sono ancora state rese note.

Il triste annuncio è stato dato soltanto ieri, giovedì 28 ottobre, attraverso un post sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300mila follower ma che non veniva aggiornato da circa tre settimane. “Riposa in pace – si legge nella nota – Huey Ha ha amato e apprezzato ognuno dei suoi sostenitori”.

Il dolore per la morte di Huey Haha: partita una raccolta fondi

Il 22enne aveva una figlia piccola di nome Princess: nel post si invitano i follower a partecipare alla raccolta fondi ufficiale organizzata su GoFundme dall’amico Coby Jdn, con l’obiettivo di garantire un futuro alla sua bambina ma anche per coprire le spese dei funerali.

Al momento più di 1000 fan hanno donato un totale di 37mila dollari: l’obiettivo iniziale era riuscire a raccoglierne 15mila. Il promotore dell’iniziativa ha scritto un messaggio di addio: “Non sarà più lo stesso senza di te. Ti amiamo fratello, ci vediamo presto”.

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dalle migliaia di persone che seguivano Huey Haha sia su TikTok che su Instagram. Il giovane era solito pubblicare video comici per regalare un sorriso ai suoi follower. In tanti commenti emerge l’incredulità per la sua morte improvvisa.

“Mi ha sempre fatto ridere – si legge in uno dei tantissimi messaggi – i suoi video mi hanno aiutato a superare i momenti più bui”. “Sono così triste che te ne sei andato – ha scritto una life coach che ha collaborato con lui, Nikole Mitchell – vivrai per sempre nei nostri cuori”.

#RIPHueyHaha We were saddened to learn the tragic news of Stockton comedian Huey Haha passing away yesterday. Huey always made our day whenever he would put out his comedy. We want to send our condolences to his family & loved ones. 🙏🕊 pic.twitter.com/akoerZNlKs — Thizzler On The Roof (@TheThizzler) October 27, 2021

