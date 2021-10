Papa Francesco e Biden, vedete la traduttrice del Vaticano? Quando c’era Trump… Un video clamoroso | Guarda

Lo spirito di Donald Trump aleggia sul mondo, e oggi in particolare sul Vaticano. Stanno facendo il giro della rete le immagini della traduttrice della Santa Sede, sorridente e ilare durante l’incontro tra il presidente americano Joe Biden e Papa Francesco, alla vigilia del G20 romano. E c’era sempre questa bionda signora a tradurre le parole dell’allora capo della Casa Bianca Trump, nel maggio 2017, in visita a Roma. La freddezza con cui Bergoglio aveva accolto il temuto “cattivone sovranista” era stata cavalcata a lungo dai media progressisti, italiani e americani.

Tutt’altro clima si è respirato oggi, sottolinea anche Dagospia, tra battute e confidenze su rosari benedetti e comunioni concesse. Insomma, il grande gelo tra Roma e vescovi americani sembra superato grazie all’elezione di un democratico a Washington. Ma è proprio così? Probabilmente no, perché quando in questioni così delicate si inserisce la propaganda politica, tutto è falsato.

Di sicuro, però, la traduttrice italiana del Vaticano sembra molto più a suo agio con Biden che con Trump. Su Twitter il profilo The Recount ha pubblicato in parallelo il video (pochi secondi, per carità) con alcune espressioni facciali della signora, a sinistra a fianco di Sleepy Joe e a destra alle spalle di The Donald, corrucciata e quasi terrorizzata. Che non capisse lo slang dell’irruento presidente repubblicano o piuttosto in ansia per quello che avrebbe potuto dover ripetere al Pontefice?