“nazismo,-campi-di-concentramento”.-green-pass,-freccero-fuori-controllo:-“il-vero-piano-di-draghi”

Qui PiazzaPulita, dove nella puntata di giovedì 28 ottobre, ospite in collegamento, c’è uno scatenato e super-complottista Carlo Freccero. Nello studio de La7, Corrado Formigli parla di Green pass e polemiche. Freccero, per inciso, è da tempo schierato contro il certificato verde e da altrettanto tempo sposa le più bislacche teorie complottiste. E quando Formigli gli chiede se condivide le posizioni di chi parla di “nazismo, campi di concentramento“, ecco che l’ex direttore di Rai 3 risponde tranchant: “Sì, totalmente”.

“So che per voi è assurdo, ma purtroppo invece c’è qualcosa che si agita di molto importante – riprende -. Andrea Crisanti sorride? Il dibattito è internazionale, non si svolge solo a Trieste ma in tutto il mondo. Che vuol dire? Vuol dire che attraverso il Green Pass si sta affermando un sistema autoritario che non ha precedenti in nessun altro sistema. È molto semplice questa cosa: le élite hanno capito che il sistema cinese, comunismo più capitalismo, è quello che riesce a far crescere il paese in termini spaventevoli. Anche noi in qualche modo vogliamo creare un sistema cinese”, la spara Freccero.

“Quindi Draghi vuole la Cina in Italia?”, chiede Formigli. E Freccero srbocca: “Eh ma allora, se volete banalizzare banalizzate…“, dunque minaccia di andarsene. Poi riprende: “Voi non sapete neanche che il Green pass appartiene al ministero delle Finanze, significa che serve ad altro, serve a controllare. Si parla già, a marzo, di stabilire attraverso il Green pass se si pagano le tasse oppure no“, prosegue nel suo delirio complottista Freccero.