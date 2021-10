Diego Tavani, chi è il Cavaliere di Uomini e Donne: il feeling con Ida Platano

Cosa sapere su Diego Tavani, chi è e cosa fa nella vita il Cavaliere di Uomini e Donne: il feeling con Ida Platano.

Nato a Roma, classe 1978, Diego Tavani è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne e in queste ore si parla di lui perché pare abbia costruito un bel rapporto con Ida Platano. Un rapporto che però viene criticato da altre protagoniste del dating show, tra cui Kay. In realtà, tutto sembra essere in fieri.

Anzi Tina Cipollari ha replicato così a Kay: “Per un caffè tutto questo casino. Pensavo che uscissero da un mese”. Le cose non stanno però come dice l’opinionista vamp e anzi lo stesso Diego ammette l’interesse per la ormai storica dama. Il romano ha un bar tabacchi, attività di famiglia che si trova nella zona di San Giovanni.

Di lui sappiamo che ha anche un matrimonio fallito alle spalle e un figlio che si chiama Leonardo. “Dall’ultima storia ho capito di non aver ancora appreso la lezione e ho ripetuto alcuni errori del passato”, ha raccontato sostenendo di aver avuto bisogno di uno psicoterapista per migliorare il rapporto con suo figlio.

Cosa sapere su Diego Tavani, il flirt con Ida Tavano è vero?

Diego Tavani si è quindi presentato al dating show spiegando di voler “incontrare donne diverse rispetto al passato”. Quindi ha aggiunto: “Se sono ancora solo in buona parte è anche mia responsabilità, perché a volte non ho avuto il coraggio di ascoltare i consigli”. all’inizio del suo percorso nel dating show, è uscito con Vittoria, ma non è andata bene.

Lei, dopo alcune incomprensioni, ha dichiarato interesse anche per Graziano, successivamente Milena, dama di Pescara, prova a conquistarlo, ma anche stavolta finisce male e appena dopo un’uscita. In queste ore, Diego Tavani – che è tifoso della Lazio e ha un cane bianco – sembra abbia appunto manifestato interesse per Ida Platano.

“Parliamo molto bene, è ironica, simpatica e ci siamo fatti grandi risate”, sono le sue parole al magazine di Uomini e Donne. Diego Tavani descrive la femme fatale del dating show come persona alla mano e per nulla schiva. Poi ancora: “Ho detto a Ida di vivermi con serenità. Io h un figlio grande, un lavoro di cui non sono schiavo e posso reinventarmi in qualsiasi luogo. Preparo al valigia e mi trasferisco, vale la pena provarci”.

