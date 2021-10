Mapi Danna: chi è la moglie di Claudio Cecchetto, la carriera di scrittrice

Mapi Danna conosce Claudio Cecchetto da quando erano ragazzini: di cosa scrive, dove lavora e perché è famosa

Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Sabrina Salerno, Daniele Bossari: questi sono solo alcuni nomi di artisti e showman che devono molto a Claudio Cecchetto, discografico che li ha scoperti. Cecchetto ha fatto e fa ancora tanto nello spettacolo in generale, come conduttore e autore per radio e televisione.

Anche la moglie lavora come autrice, non solo di programmi ma anche di libri. Non tutti sanno infatti che è sposata con una scrittrice, Mapi Danna. Dallo scorso 22 settembre è in libreria, edito da Sperling & Kupfer, il suo ultimo lavoro editoriale, Ti amo anche oggi. Storie straordinarie raccontano ciò che nutre o avvelena l’amore.

Coppie famose e non che parlano del proprio rapporto ma attenzione, il libro non è un manuale su cosa fare e cosa è proibito: ci sono provocazioni e fatti che possono ‘proporre’ qualcosa al quale non si era pensato prima e dche si possono attuare nel rapporto amoroso.

Mapi Danna, la carriera e l’ultimo premio

Mapi Danna si occupa anche dei bambini per i quali scrive testi scolastici e lavora alla realizzazione di strumenti didattici che riguardano l’educazione affettiva.

È sua l’idea del progetto editoriale Love Books nato nel 2013 dedicato alle relazioni, una narrazione dell’amore e dei rapporti, portati in radio e in tv, progetto nel quali rientra anche il libro.

Nel 2018 arriva anche un premio, il Zanibelli, grazie alla pubblicazio nell’anno precedente con Chantal Borgonovo per Mondadori, Una vita in gioco con, ottenendo anche una menzione speciale premio CONI 2018.

