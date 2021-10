Il gossip impazza al Grande Fratello Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ritorno di fiamma: “Non voglio che cambi”.

Torna alla carica Lulù Selassié all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: la giovane prova infatti a recuperare quel rapporto che sembrava ormai perduto con il nuotatore Manuel Bortuzzo e lo mette in evidenza difficoltà. Il confronto avviene a un tavolo e lui manifesta una serie di incertezze.

“Ci sono delle cose che devi conoscere e che devi sapere”, prova a spiegare lui mentre lei avanza decisa. Lo sguardo che i due si scambiano è inequivocabile: lei prova a evidenziare che si rende conto del contesto in cui sono. E aggiunge: “Di certo non vorrei ripetere gli stessi errori che ci hanno portati ad allontanarci”.

Manuel Bortuzzo evidenzia che finora nella vita non ha avuto molte soddisfazioni, mentre lei ha sottolineato: “A me piaci così, non voglio che cambi”. Le avances di Lulù Selassié mettono lo sportivo, costretto sulla sedia a rotelle a causa di un agguato del quale è rimasto vittima innocente, in evidente difficoltà.

Cosa sta succedendo di nuovo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Una decina di giorni fa, Bortuzzo si è confidato con Nicola Pisu, noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani – quindi nipote di Enzo, fondatore del concorso di Miss Italia. I due sono in giardino e il giovane gieffino sostiene di aver voluto mantenere le distanze e anche un po’ di freddezza con Lulù Selassié. Poi aveva aggiunto: “Lei si fa il suo percorso, io mi faccio il mio, poi se fuori chiederà di rivederci perché no”.

Nel nuovo confronto, andato in scena in queste ore nella casa più famosa d’Italia, Lulù cerca di accelerare: “Non mi sarei mai aspettata che mi prendessi per il braccio e mi buttassi nel letto. Ero felicissima”. Lui glissa, ma i loro sguardi si incrociano “pericolosamente”, tant’è che Bortuzzo lo distoglie e inizia a giocare con una bottiglia di liquore che è sul tavolo.

Di fronte alle insistenze della ragazza, in più occasioni, il nuotatore prova a essere evasivo, salvo poi ammettere che si sta vivendo bene la situazione nella casa. La giovane, da parte sua, insiste sulla volontà di non ripetere gli stessi errori e sottolinea di capire bene la voglia di riservatezza di lui. Sono tanti pronti a scommettere in un ritorno di fiamma.

