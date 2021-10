la-strategia-per-rimanere-competitivi-di-uno-dei-brand-storici-del-panorama-enologico

Abbiamo chiesto ad Alessandro Rotolo, responsabile commerciale, di raccontarci le future strategie dell’azienda.

Quando è nata la sua passione per il vino?

Il vino ha fatto parte della mia vita sin dal principio essendo nato dentro un azienda vitivinicola, la Volpe Pasini, di proprietà della mia famiglia sin dal 1995. Per un appassionato di storia e filosofia come me, d’altronde, il vino rappresenta un elemento ridondante nella storia dell’uomo occidentale: è fulcro della convivialità sulle nostre tavole, sempre presente nei momenti più belli e in tutte le ricorrenze. Impossibile non esserne totalmente innamorati.

Quali sono oggi in azienda le sue mansioni?

Come ogni buon produttore di vino di realtà di medie dimensioni, in azienda le mie mansioni coprono a 360 gradi tutti i settori aziendali, dalla produzione all’amministrazione. Detto ciò, sicuramente la mia attitudine maggiore è legata all’area commerciale e al business development. Schiopetto (insieme all’altro nostro brand Volpe Pasini) è distribuito in 54 Paesi del mondo, con una capillarità molto profonda e questo necessariamente richiede una periodica presenza sui mercati oltre che una strategia commerciale ben definita.