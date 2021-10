john-wick-4,-keanu-reeves-lascia-il-suo-team-senza-parole

John Wick 4, Keanu Reeves ha stupito tutti i collaboratori alla fine delle riprese sul quarto capitolo della celebre saga.

L’attore ha festeggiato con la crew degli stuntman alla fine delle riprese, senza preavviso ha regalato dei Rolex personalizzati a tutti i componenti della sua troupe, i quali lo hanno accompagnato per tutte le riprese del film.

Il quarto capitolo della saga action ha visto la fine delle sue riprese, il protagonista della saga Keanu Reeves ha sorpreso il suo team non badando a spese, infatti l’attore ha regalato ai suoi stuntman dei Rolex personalizzati.

In passato l’attore è stato molto generoso in diverse occasioni, questa volta ha sorpreso la sua squadra con degli orologi preziosi durante una cena a Parigi, alla fine delle riprese tutta la squadra ha festeggiato la fine delle riprese.

I suoi stuntman sono Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang, i quattro stuntman hanno apprezzato il regalo del celebre attore, subito dopo alcuni di loro hanno condiviso delle foto sui solo profili Instagram.

I suoi compagni d’avventura hanno ringraziato Keanu Reeves per il dono così bello e soprattutto importante, gli orologi sono stati personalizzati incidendo il nome di ognuno dei componenti del team.

John Wick 4, Keanu Reeves spiazza il suo team di stuntman con un regalo inaspettato

Il gesto è stato molto apprezzato da tutto il team, l’attore ha mostrato ancora una volta la sua generosità innata, infatti con questo gesto ha dimostrato di tenerci molto soprattutto al suo team che ai suoi fan.

In diverse occasioni Keanu Reeves ha devoluto parte dei suoi guadagni per alcune campagne di beneficenza. Il quarto capitolo della saga action vedrà ancora una volta il celebre attore Keanu Reeves come protagonista, verrà pubblicato nelle sale cinematografiche il 27 Maggio 2022.

Nel cast rivedremo i volti come Lawrence Fishburne, nel ruolo di Re Bowery, Ian McShane e Lance Reddick, nei corrispettivi ruoli di Winston e Charon, mentre come novità nel cast ci sarà Hiroyuki Sanada e la pop star Rina Sawayama, ci saranno anche l’attore Donnie Yen e Bill Skarsgard, purtroppo i dettagli della trama sono ancora privati, i fan dovranno aspettare l’uscita del primo trailer per riuscire a trarre qualche dettaglio in più sulla trama.

