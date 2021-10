il Centro estetistici frequentati dai VIP di mezzo mondo si trova a Milano e si chiama Haquos

Esce su Break Magazine l’articolo dei centri più frequentati dai vip in italia: della Ogni giorno, influencer, sportivi, attori, attrici, modelle, modelli, manager e persone che hanno a cuore la cura del proprio corpo, varcano la porta di Haquos a caccia di relax e trattamenti estetici sapendo di trovare un centro di medicina ed estetica avanza affidata alla conoscenza di personale esperto e preparato.

Apparire in modo impeccabile al giorno d’oggi è diventato ancora più importante. Infatti il viso e il corpo vengono messi più in mostra rispetto al passato, per via delle tante foto e dei tanti video che vengono pubblicati quotidianamente su Instagram e altri social. Ne sanno qualcosa soprattutto i personaggi famosi che molto spesso con i social ci lavorano. Per loro è fondamentale apparire sempre in perfetta forma senza inestetismi. La loro salvezza? Per la maggior parte di questi personaggi a quanto pare sono i trattamenti di Joice Rodrigues a Milano.

Joice, terapista proveniente dal Brasile e trapiantata nel capoluogo meneghino, è la titolare del Centro Medestetico Haquos situato nel cuore di Milano, in un prestigioso palazzo d’epoca in Corso Garibaldi, 50. I trattamenti di Haquos sono ad oggi i preferiti dai vip. Attori, attrici, influencer, modelli, modelle, calciatori, sportivi, manager varcano ogni giorno la porta del centro per sottoporsi ai trattamenti di estetica avanzata e medicali. Trattamenti che sono di supporto ad altri più invasivi e profondi, con la finalità di aumentarne il risultato e la durata.

I trattamenti di Joice sono considerati magici dai vip

A capo di tutto questo come detto c’è Joice Rodrigues. I suoi trattamenti e le sue mani sono considerati magici dai vip più famosi che si affidano da anni a lei tanto da essere considerata il punto di riferimento in Italia nel campo dell’estetica medicale. Basta spulciare il suo profilo Instagram per verificare la portata dei personaggi che gli affidano il loro corpo.

Uno dei trattamenti più riconosciuti è sicuramente quello drenante che permette di far perdere fino ad 1 chilo a seduta soltanto grazie all’uso corretto dei massaggi e alla giusta alimentazione. Joice grazie alle sue mani massaggia gambe e pancia drenando via liquidi e tossine ristagnanti responsabili di gonfiori e malessere. I risultati clamorosi del prima e dopo sono facilmente verificabili sui social. “Chi lo prova afferma di sentirsi meglio in maniera globale” – afferma.

Il segreto di Haquos è la cura del cliente

Joice trasmette e comunica sempre ai propri clienti una semplice filosofia.

Affermando che ognuno di noi racchiude in se una propria bellezza e che questa va sempre messa in risalto perché rappresenta il nostro benessere verso gli altri facendo stare bene noi e chi ci sta accanto.

Per questo Haquos offre percorsi di bellezza e cura che vanno oltre le terapie tradizionali.

Ad ogni cliente viene effettuata un’accurata analisi delle proprie necessità, e proposto un percorso personalizzato.

Lo staff altamente qualificato di Haquos e composto da professionisti, ognuno dei quali si occupa di un settore ben preciso.

Oltre a Joice ci sono ben tre medici estetici che fanno parte del team, poi una specialista in nutrizione, una naturopata, una delle più rinomate lashmaker a livello internazionale e diverse assistenti mediche e tecniche estetiche altamente qualificate e continuamente aggiornate sui più nuovi ed avanzati trattamenti complementari alla medicina ed alla chirurgia estetica.

Il Centro Haquos è fornito dei macchinari medicoestetico a tecnologia più avanzati e in diversi casi in esclusiva per l’Italia, che consentono un effetto immediatamente visibile alla fine del trattamento.