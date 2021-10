Claudio Cecchetto, chi è figlio Jody: carriera, ex fidanzata Valeria Vedovatti

La vita privata del produttore e disc jockey Claudio Cecchetto, chi è il figlio Jody: carriera ed ex fidanzata Valeria Vedovatti.

Avete presente il disc-jockey e produttore discografico Claudio Cecchetto, quello del Gioca Jouer, ma soprattutto il guru che ha scoperto e lanciato tantissimi artisti, da Sabrina Salerno agli 883? Ebbene, oggi lui e la moglie Mapi Danna saranno ospiti di Oggi è un altro giorno su Raiuno. La coppia ha un figlio di nome Jody che segue le orme del padre.

Con un profilo Instagram seguito da centinaia di migliaia di follower, Jody Cecchetto è un personaggio molto amato dal pubblico. La sua è una carriera già incredibile, nonostante abbia appena 26 anni, ed è riuscito a ritagliarsi un posto come conduttore televisivo e radiofonico. In particolare, conduce “Ready Music Play” in onda su Sky.

I suoi esordi sono proprio con Claudio Cecchetto, diversi anni fa, quando nel 2008 padre e figlio parteciparono a Ti lascio una canzone, sulle reti Rai. Nel 2015 incide il suo primo singolo, “Sex machine”, che pubblica in collaborazione con Tony Real. Per il programma che conduce su Sky, dedicato alle nuove tendenze anche musicali, ha rispolverato il Gioca Jouer del padre.

Cosa sapere su Jody, il figlio di Claudio Cecchetto

Queste non sono ovviamente le sue uniche esperienze: sempre nel 2015, interpreta il personaggio di Jody nella seconda stagione della sitcom Alex & Co, che va in onda su Disney+. Un paio di anni dopo, recita anche nella serie tv Non uccidere, che vede nel cast tra gli altri Miriam Leone, Marco Martari e Thomas Trabacchi.

In radio è speaker radiofonico nel programma Rds Next, mentre nella vita privata al suo fianco c’è stata a lungo una giovanissima influencer, ovvero Valeria Vedovatti, che ha il quadruplo dei suoi follower sul suo profilo Instagram. I due si sono di recente lasciati e in passato molte critiche erano state sollevate sulla differenza di età.

Classe 1995 lui, nata nel 2003 lei, lei aveva replicato alle polemiche in un’intervista a RDS: “Ok, l’età conta, ma bisogna vedere tante circostanze: lo stile di vita delle due persone, la mentalità. A livello proprio di rapporto siamo super allineati su tutti, questo non ci pesa né ci frena. Per noi non è un problema”.

