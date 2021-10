Walter Zenga, matrimonio fallito: la nuova fidanzata è Michela Motoc

Walter Zenga, la sua nuova fidanzata è Michela Motoc, il matrimonio è fallito per l’ex calciatore, tutti si chiedono se sarà la donna giusta per lui.

L’ex portiere al momento sembrava che avesse abbandonato l’idea di stare a Dubai, è infatti tornato a Milano in compagnia della bella Michela Motoc, la modella classificatasi al terzo posto nel concorso di Miss Europa Continental nel 2016.

La coppia è stata avvistata e paparazzata in Corso Como a Milano, infatti la modella sembra aver preso il posto della seconda moglie del portiere, lei è Raluca con la quale conviveva da anni a Dubai.

Sembra che proprio nella città di Dubai il portiere abbia conosciuto la sua nuova fiamma, infatti la modella è di circa 30 anni più giovane dell’ex calciatore, nasce in Romania per poi crescere con la famiglia nella città di Cavaion in provincia di Verona, per diverso tempo vivrà a Dubai.

Il portiere dopo aver rotto con la sua ex moglie, è tornato in Italia per cercare lavoro, vorrebbe allenare una squadra, mentre cerca di alternarsi tra la sua nuova fiamma e le trasmissioni televisive che lo vedono come opinionista.

L’ex calciatore ha annunciato che è in lavorazione la scrittura del suo libro, alcune indiscrezioni lo vedono molto vicino ad una futura partecipazione al Grande Fratello Vip.

Attualmente sembra che l’ex calciatore abbia ritrovato il sorriso accanto alla bella modella Michela Motoc, la quale sembra essere totalmente innamorata del portiere azzurro.

Infatti la modella quotidianamente pubblica sul suo profilo Instagram delle dediche al suo amato, dichiarando di essere molto grata per aver trovato “una calamita dei miracoli” come lui.

La modella dichiarò in passato che il suo fisico e la sua immagine sono il primo biglietto da visita, nel momento in cui si sente bene con il suo corpo, dentro di sé nasce quella consapevolezza che le permette di conquistare il mondo.

Alcuni pensano che sia stata proprio questa sicurezza a conquistare il cuore di Walter Zenga, la coppia infatti non sembra accusare i 30 anni della loro differenza d’età, dimostrando di non annoiarsi mai in pubblico.

