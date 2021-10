spinalbese-e-belen:-“con-te”,-la-dedica-del-compagno-della-showgirl

Spinalbese e Belen, tra i due ci sarebbe aria fredda e alcuni messaggi social di entrambi infittiscono il mistero

Dopo che Alessandro Rosica della pagina Instagram Investigatore Social aveva scritto che tra Belen Rodriquez e Antonino Spinalbese è crisi nera – nonostante dal loro amore a luglio scorso sia nata Luna Marì – non si è parlato d’altro.

Da allora l’attenzione dei followers sia di Belen che del compagno parrucchiere, si è riversata sui profili di entrambi e qualcosa è emerso, facendo porre sempre più domande ma in un certo qual modo forse confermando anche le voci che vuole in due in un periodo burrasco.

Lei ieri su Instagram, in una storia, ha mandato un messaggio che sa più di frecciatina ed è difficile non pensare che sia per Antonino. “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha paura della tempesta…“, ha scritto.

Belen-Antonino, è crisi: la risposta del compagno

Ma c’è stata anche la risposta di lui perché quello che ha postato sembra proprio in relazione e in reazione a quanto prima aveva reso pubblico la showgirl.

Ha pubblicato una foto della piccola Luna Marì in braccio a una donna della quale si scorgono solo i capelli, ma probabilemente è Belen. Il fine del post, forse, era mandare un messaggio proprio a lei, esprimento l’amore per la figlia, visto le parole che ha usato.

Ha scritto, prendendo in prestito le parole cantante Blanco: “Anche se prendessi un ergastolo sto con te, finché non mi seppelliscono sto con te”. Insomma, da questi post si trae innanzitutto che forse le voci sulla loro rottura riguardino fatti veri e che lui voglia dire qualcosa di più, che è pronto a fare qualsiasi cosa pur di tenere sua figlia vicina.

Ma nel frattempo arriva anche un segnale chiaro anche da parte di Belen Rodriguez: la showgirl, sulle sue Instagram Stories, ha ripostato il messaggio di Antonino Spinalbese, per cui non tutto lascia presupporre che se tra i due crisi c’è stata, lei è pronta a rimettere assieme i pezzi rotti del mosaico affettivo.

