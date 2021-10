Raffaele Gerbi: Come funziona l’assicurazione sanitaria negli Stati Uniti?

Raffaele Gerbi in poche parole spiega L’assistenza sanitaria negli Stati Uniti può essere molto costosa. Una singola visita medica può costare diverse centinaia di dollari e una degenza ospedaliera media di tre giorni può costare decine di migliaia di dollari (o anche di più) a seconda del tipo di assistenza fornita. La maggior parte di noi non potrebbe permettersi di pagare somme così ingenti se si ammala, soprattutto perché non sappiamo quando potremmo ammalarci o ferirci o di quante cure potremmo aver bisogno. L’assicurazione sanitaria offre un modo per ridurre tali costi a importi più ragionevoli.

Il modo in cui funziona in genere è che il consumatore (voi) paga un premio anticipato a una compagnia di assicurazione sanitaria e quel pagamento consente di condividere il “rischio” con molte altre persone (iscritti) che stanno effettuando pagamenti simili. Poiché la maggior parte delle persone è in buona salute per la maggior parte del tempo, i dollari di premio pagati alla compagnia assicurativa possono essere utilizzati per coprire le spese del numero (relativamente) ridotto di iscritti che si ammalano o si infortunano. Le compagnie di assicurazione, come puoi immaginare, hanno studiato a fondo il rischio e il loro obiettivo è raccogliere un premio sufficiente per coprire le spese mediche degli iscritti. Ci sono molti, molti diversi tipi di piani di assicurazione sanitaria negli Stati Uniti e molte regole e disposizioni diverse in materia di assistenza.

Di seguito sono riportate tre domande importanti che dovresti porti quando prendi una decisione sull’assicurazione sanitaria che funzionerà meglio per te:

Domanda chiave n. 1: dove posso ricevere assistenza?

Un modo in cui i piani di assicurazione sanitaria controllano i loro costi è influenzare l’accesso ai fornitori. I fornitori includono medici, ospedali, laboratori, farmacie e altre entità. Molte compagnie assicurative stipulano contratti con una specifica rete di fornitori che ha accettato di fornire servizi per pianificare gli iscritti a prezzi più favorevoli.

Se un fornitore non fa parte della rete di un piano, la compagnia assicurativa potrebbe non pagare per i servizi forniti o potrebbe pagare una quota inferiore rispetto a quella prevista per l’assistenza in rete. Ciò significa che l’iscritto che esce dalla rete per le cure può essere tenuto a pagare una quota molto più elevata del costo. Questo è un concetto importante da capire, soprattutto se non sei originario della zona di Stanford.

Se hai un piano tramite un genitore, ad esempio, e la rete di quel piano è nella tua città natale, potresti non essere in grado di ottenere le cure di cui hai bisogno nell’area di Stanford o potresti dover sostenere costi molto più elevati per ottenere tale assistenza.

Domanda chiave n. 2: cosa copre il piano?

Una delle cose che la riforma sanitaria ha fatto negli Stati Uniti (ai sensi dell’Affordable Care Act) è stata l’introduzione di una maggiore standardizzazione delle prestazioni del piano assicurativo. Prima di tale standardizzazione, i vantaggi offerti variavano drasticamente da piano a piano. Ad esempio, alcuni piani coprivano le prescrizioni, altri no. Ora, i piani negli Stati Uniti sono tenuti a offrire una serie di “benefici essenziali per la salute” che includono

Servizi di emergenza

ricovero

Test di laboratorio

Assistenza alla maternità e al neonato

Salute mentale e trattamento dell’abuso di sostanze

Cure ambulatoriali (medici e altri servizi ricevuti al di fuori di un ospedale)

Servizi pediatrici, comprese cure dentistiche e oculistiche

Farmaci da prescrizione

Servizi preventivi (p. es., alcune vaccinazioni) e gestione delle malattie croniche

Servizi di riabilitazione

Per la nostra popolazione internazionale di studenti che potrebbero prendere in considerazione la copertura tramite un piano non basato negli Stati Uniti, porsi la domanda “cosa copre il piano” è estremamente importante.

Domanda chiave n. 3: quanto costerà?

Capire quali costi di copertura assicurativa è in realtà piuttosto complicato. Nella nostra panoramica, abbiamo parlato del pagamento di un premio per l’iscrizione a un piano. Questo è un costo iniziale che è trasparente per te (cioè, sai quanto paghi).

Sfortunatamente, per la maggior parte dei piani, questo non è l’unico costo associato alle cure che ricevi. Di solito c’è anche un costo quando si accede alle cure. Tale costo viene acquisito come franchigia, coassicurazione e/o copay (vedere le definizioni di seguito) e rappresenta la quota che si paga di tasca propria quando si riceve assistenza. Come regola generale, più paghi in anticipo, meno pagherai quando accedi alle cure. Meno paghi in premium, più pagherai quando accedi alle cure.

La domanda per i nostri studenti è: paga (una quota maggiore) ora o paga (una quota maggiore) dopo?

In ogni caso, pagherai il costo per le cure che ricevi. Abbiamo adottato l’approccio che è meglio pagare una quota maggiore del premio iniziale per ridurre al minimo, per quanto possibile, i costi sostenuti al momento del servizio. La ragione del nostro pensiero è che non vogliamo alcuna barriera all’assistenza, come un alto copay al momento del servizio, per scoraggiare gli studenti dall’assistere. Vogliamo che gli studenti accedano alle cure mediche ogni volta che è necessario.

Termini e concetti assicurativi importanti:

Spese vive : i termini “spese vive” e/o “partecipazione ai costi” si riferiscono alla parte delle spese mediche che sei tenuto a pagare quando ricevi effettivamente l’assistenza sanitaria. Il premio mensile che paghi per l’assistenza è separato da questi costi.

Franchigia annuale : la franchigia annuale è l’importo che paghi ogni anno del piano prima che la compagnia di assicurazione inizi a pagare la sua quota dei costi. Se la franchigia è di $ 2.000, sei responsabile del pagamento dei primi $ 2.000 di assistenza sanitaria che ricevi ogni anno, dopodiché la compagnia assicurativa inizierà a pagare la sua quota.

Copay (o ‘Copay’) : il copay è un importo fisso e anticipato che si paga ogni volta che si riceve assistenza quando tale assistenza è soggetta a un copay. Ad esempio, un copay di $ 30 potrebbe essere applicabile per una visita medica, dopo di che la compagnia assicurativa prenderà il resto. I piani con premi più alti hanno generalmente copay più bassi e viceversa. I piani che non hanno copay utilizzano in genere altri metodi di condivisione dei costi.

Coassicurazione : la coassicurazione è una percentuale del costo delle cure mediche. Per una risonanza magnetica che costa $ 1.000, potresti pagare il 20 percento ($ 200). La tua compagnia assicurativa pagherà l’altro 80 percento ($ 800). I piani con premi più alti in genere hanno meno coassicurazione.

Massimo di tasca annuale: Il massimo di tasca annuale è la maggior condivisione dei costi di cui sarai responsabile in un anno. È il totale della franchigia, dei copay e della coassicurazione (ma non include i premi). Una volta raggiunto questo limite, la compagnia assicurativa si farà carico del 100% dei costi coperti per il resto dell’anno del piano. La maggior parte degli iscritti non raggiunge mai il limite di tasca propria, ma può accadere se sono necessarie molte cure costose per un grave incidente o malattia. I piani con premi più alti hanno generalmente limiti di tasca inferiori.

Che cosa significa essere un “beneficio coperto” :

I termini “beneficio coperto” e “coperto” sono usati regolarmente nel settore assicurativo, ma possono creare confusione. Un ‘beneficio coperto’ si riferisce generalmente a un servizio sanitario che è incluso (cioè, ‘coperto’) sotto il premio per una data polizza di assicurazione sanitaria che è pagato dal, o per conto del, paziente arruolato. “Coperto” significa che una parte del costo ammissibile di un servizio sanitario sarà presa in considerazione per il pagamento da parte della compagnia di assicurazione. Ciò non significa che il servizio sarà pagato al 100%.

Ad esempio, in un piano in base al quale le “cure urgenti” sono “coperte”, potrebbe essere applicato un copay. Il copay è una spesa viva per il paziente. Se il copay è di $ 100, il paziente deve pagare tale importo (di solito al momento del servizio) e quindi il piano assicurativo “copre” il resto del costo consentito per il servizio di cure urgenti.

In alcuni casi, una compagnia di assicurazioni potrebbe non pagare nulla per una “prestazione coperta”. Ad esempio, se un paziente non ha ancora raggiunto una franchigia annuale di $ 1.000 e il costo del servizio sanitario coperto fornito è di $ 400, il paziente dovrà pagare $ 400 (spesso al momento del servizio). Ciò che rende questo servizio “coperto” è che il costo conta ai fini della franchigia annuale, quindi rimarrebbero solo $ 600 da pagare al paziente per i servizi futuri prima che la compagnia di assicurazione inizi a pagare la sua quota.