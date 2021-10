omofobia:-faraone-(iv),-‘arroganza-letta-e-divisioni-m5s-hanno-fatto-saltare-legge’

Roma, 27 ott (Adnkronos) – “Tutti avranno parlato del ddl Zan: gli influencer il primo maggio, Letta da Fazio domenica scorsa, gli unici saranno i senatori a non aver discusso del ddlZan”. Lo dice il presidente dei senatori di Iv Davide Faraone.

“Tutti dicono che lo vogliono la legge ma poi non si comportano di conseguenza: alle parole di letta dovevano seguire comportamenti coerenti. Qualche giorno fa avevamo detto che si apriva il dialogo, abbiamo verificato impossibilità di verificare ragionamento di merito. Il metodo ha sempre prevalso e patetico è l’appello a IV da parte del M5s: quando abbiamo votato le unioni civili voi dove eravate? Se oggi la legge in aula lo dobbiamo a IV che in tutti i passaggi ha votato in maniera decisiva a favore, noi fino in fondo faremo il nostro dovere pure non avendo mai condiviso questo muro contro muro. Perché noi vogliamo colmare il vuoto normativo: saranno complici di questo vuoto”.

“Voteremo contro il non passaggio ad articoli, perché siamo convinti che come legislatori abbiamo diritto e dovere di modificare questa legge , auspicando dhe con nostro voto la legge rimanga nei binari del parlamento e che si trovi intesa per mandarla avanti”, conclude.