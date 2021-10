francesca-cipriani,-gesto-disperato-al-grande-fratello-vip

La showgirl Francesca Cipriani di nuovo al centro dell’attenzione, per l’ex Pupa un gesto disperato al Grande Fratello Vip.

Una Francesca Cipriani ormai senza freni, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e questa volta a farle perdere la testa è stata davvero un’inezia. L’ex Pupa del reality show La Pupa e il Secchione, infatti, se l’è eccessivamente presa per quanto le è accaduto mentre sistemava i capelli.

Una vera e propria crisi di nervi, al limite dell’isteria, quando si è resa conto di quello che le è successo mentre rivitalizzava il colore biondo acceso. La giovane gieffina ha iniziato a piangere e a correre verso le sue compagne di avventura, davvero disperata e chiedendo loro se ci potesse essere una soluzione.

Dopo essere stata bloccata dalla sicurezza in seguito all’incontro con il fidanzato Alessandro Rossi e aver pianto disperatamente quando lo stesso ha lasciato la casa, la Cipriani oggi ha nuovamente perso la testa.

La crisi di pianto di Francesca Cipriani: il gesto lascia tutti senza parole

In questa occasione, va precisato, ancora una volta ha trovato i suoi compagni di avventura, anzi le sue compagne, pronte a darle una mano in una situazione che sembrava essere abbastanza complessa. Jo Squillo, in particolare, si è resa conto della macchia di colore alla base dei suoi capelli e si è accertata se bastasse uno scurente per coprirla.

Problemi che davvero farebbero sorridere chiunque, i più vanesii potrebbero magari agitarsi un po’, ma il pianto disperato della giovane donna è qualcosa che forse va oltre. Francesca Cipriani si rivolge ad Alex Belli, giunto in zona beauty pensando a qualcosa di molto più grave, autodefinendosi “una pannocchia” a causa di quei capelli.

Sul posto, arriva anche Giucas Casella, il quale – dopo lo scherzo dei giorni scorsi che non è piaciuta alla collega gieffina – le si avvicina per dirle che i capelli le stanno anche meglio così, ma nulla riesce a placare la rabbia e la disperazione della Cipriani. La Squillo e Carmen Russo le vengono in aiuto: resta da capire se almeno loro riusciranno a risolvere il problema.

