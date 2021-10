“Silvio Berlusconi? Fuori luogo”. Mario Draghi beccato così, la frase “rubata” da Striscia | Video

Il premier Mario Draghi è tra i nomi in lizza per prendere il posto di Sergio Mattarella come prossimo presidente della Repubblica, ma lui non sembrerebbe convinto. In realtà a non essere sicuro al 100% è il finto premier, impersonato come sempre da Dario Ballantini per Striscia la Notizia. Questa volta si è imbattuto in diversi protagonisti della politica, come Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, Andrea Romano del Partito democratico, Alessandra Maiorino e Gianluca Perilli del Movimento 5 Stelle e infine Italo Bocchino.

“Questa idea che Berlusconi diventi presidente della Repubblica la trovo fuori luogo, non so – ha detto il finto premier a Mollicone -. Io comunque non vado al Quirinale. Semmai è il Quirinale che viene da me”. Poi è stata la volta dell’incontro con Romano, al quale ha detto: “Non capisco questi no vax che sono preoccupati perché non possono andare a lavorare. Con la riforma che farò delle pensioni, li mando a lavorare fino a 100 anni“. Una battuta sulle proteste dei no-green pass e soprattutto sulle fibrillazioni interne alla maggioranza che al momento riguardano proprio la manovra e in particolare le pensioni.

Infine Ballantini, nei panni di Draghi, si è imbattuto in Italo Bocchino al quale ha detto: ” Ho appena conferito con Salvini e mi ha detto che è interessato soprattutto a un aspetto delle pensioni, mandarci Berlusconi“. Altro riferimento, ironico, al tema caldo delle pensioni.

Qui il link al video di Striscia la Notizia con il finto Draghi