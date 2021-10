Ospite di Oggi è un altro giorno, l’attrice e cantante Patrizia Caselli, che fine ha fatto: dagli esordi all’amore per Craxi.

“Non è stata una scelta semplice, era metà anni Novanta e parlare di Bettino Craxi, mi capisci…”, così oggi ospite di Oggi è un altro giorno, parla Patrizia Caselli, attrice e cantante, ultima compagna del leader socialista, in fuga ad Hammamet. La donna, nel raccontare la sua storia, è apparsa visibilmente commossa.

Una scelta d’amore dunque la sua, che intorno alla metà degli anni Novanta sceglie di sparire dal panorama pubblico e ritirarsi a vita privata, proprio al fianco di Craxi. I due sono stati insieme per nove anni, dal 1991 fino alla morte di lui, il 19 gennaio 2000. Una vicenda nella quale lei è rimasta un po’ sempre ai margini e ancora oggi poco si parla della donna nel dibattito pubblico intorno al leader socialista.

Ma questa donna ha fatto una scelta davvero importante: aveva solo 33 anni, infatti, quando scomparve dalla sfera pubblica. Lei che aveva iniziato a fine anni Settanta, molto giovane, prima nel mondo della pubblicità, poi aveva esordito al cinema diretta da un maestro come Nanni Loy.

Cosa sapere su Patrizia Caselli: dagli esordi al ritiro

Per tutti gli anni Ottanta, la giovane donna diventa un punto di riferimento della televisione italiana, dapprima in reti locali, come show girl e conduttrice. Fa spesso da spalla a Walter Chiari, con il quale è stata insieme per molti anni: si lasciarono infatti solo nel 1987. Sempre negli anni Ottanta, si fa notare come cantante, brani che comunque non hanno lasciato il segno.

A teatro ha poi lavorato con Chiari e Ivana Monti e soprattutto con Domenico Modugno, in una particolare versione della commedia Mi è caduta una ragazza nel piatto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, arriva il debutto in Rai e in particolare su Raidue con Bella d’estate, dove al suo fianco c’è ancora Walter Chiari. Affianca poi Gigi Sabani e nel 1988 esordisce in un programma tutto suo.

Negli anni successivi, la vediamo prima al fianco di Luciano Rispoli in Tappeto Volante, quindi alla co-conduzione di Detto tra noi, con Piero Vigorelli. Rilancia il gioco del Se fosse…, nel 1993, poi sceglie di rompere con la Rai per seguire Bettino Craxi ad Hammamet. Oggi vive a Parigi. Ha avuto un lungo legame con il medico Alberto Bossi e insieme hanno adottato un figlio, François.

