Il corpo ed i suoi sintomi: ” Il sintomo guarisce l’uomo realizzando nel corpo ciò che manca alla coscienza “ carlo robuschi

carlo robuschi Il corpo ed i suoi sintomi ” Il sintomo guarisce l’uomo realizzando nel corpo ciò che manca alla coscienza “ Riferimenti bibliografici “Malattia e destino” di Thorwald Dethlefsen e Rudiger Dahlke edizioni Mediterranee, “Metamedicina” di Claudia Rainville edizioni Amrita

LA TESTA

Rappresenta la nostra parte razionale e spirituale insieme essendo collegata al sesto e settimo chakra. E’ la sede del nostro “Io”, del nostro volere e del pensiero.

Mal di testa: indica un eccesso di tensione a livello del piano cosciente e dei pensieri, esprimendo un tentativo di voler gestire e controllare la propria vita attraverso quest’ultimi. Una persona con mal di testa si sta difendendo dal piano dell’inconscio e delle emozioni e non è in contatto con le proprie radici. Attraverso questo sintomo, esprime un illusorio tentativo di ” voler andare avanti senza corpo (l’inconscio) e senza cuore (contatto con le proprie emozioni)” ed è tipico di chi si impone mete che non appartengono ai desideri del Sè ed all’essenza primigenia del proprio essere. Dietro il mal di testa c’è un forte conflitto tra istinto e pensiero, tra sotto e sopra, tra addome e testa, fatto che porta ad utilizzare la testa come campo di battaglia dove risolvere i problemi.

Emicrania: al pari del mal di testa indica un forte conflitto tra istinto e pensiero ma essendo di gran lunga più intenso e doloroso e compromettendo anche stomaco e pancia (non è raro che chi soffre di emicrania presenti conati di vomito con disturbi al sistema gastrico), esprime anche un evidente vissuto di rifiuto e/o di colpa.

DOMANDE DA PORSI: Che cosa mi rende insicuro e mi crea tensione? Ho difficoltà ad esprimere i miei bisogni e le mie emozioni? Mi sento minacciato? Che cosa rifiuto? Mi sento in colpa per essere al mondo o per altro?

GLI OCCHI

Gli occhi rappresentano la nostra capacità di vedere, di guardarci, di guardare gli altri e la vita. Occhi grandi denotano una mente apertamente curiosa, mentre occhi piccoli denotano una certa riservatezza, talvolta diffidenza. L’occhio destro è, per il destrimane, legato alla dimensione affettiva. L’occhio sinistro è l’occhio che funziona in difesa, che adocchia il pericolo.

Congiuntivite o infezione a uno o ai due occhi

E’ un’infiammazione delle membrane che tappezzano l’interno dell’occhio e delle palpebre. Spesso esprime una difficoltà ad accettare qualcosa che vediamo o non vediamo più o che ci ha provocato collera.

Cherato congiuntivite secca o occhio secco

Infiammazione che può tradurre uno stato di trattenimento nel piangere di fronte ad un dolore presente o passato.

Miopia

Anomalia che riduce la capacità di vedere da lontano. Ci si può sentire minacciati o non abbastanza sicuri. Il futuro immediato fa paura e temiamo di non rivedere mai più una persona o un luogo caro.

Astigmatismo

Questo disturbo provoca una vista difettosa, tanto da vicino che da lontano. E’ spesso collegato al sentirsi confusi, incerti sul proprio valore. Ci si può sentire anche smarriti, non volendo vedere la vita per quello che è.

Ipermetropia

E’ un’anomalia in cui l’immagine va a formarsi dietro la retina; può risultare dalla tensione, da un’immagine che è stata fissata a lungo, dalla collera repressa oppure dall’impressione di non essere importanti quanto gli altri.

Presbiopia

Incapacità di distinguere con nettezza gli oggetti vicini. Può tradurre una difficoltà a guardare da vicino una persona, un evento, una situazione.

Strabismo

E’ un difetto del parallelismo degli assi visivi. Può essere convergente o divergente. Quest’anomalia può essere collegata al fatto di non voler vedere le cose come sono perchè ci sembrano minacciose.

Cateratta

La cateratta è un’opacità del cristallino: un velo copre la vista, l’avvenire ci sembra oscuro, triste e senza speranza.

Glaucoma

Il glaucoma è dovuto a una pressione eccessiva dei liquidi intraoculari. Può essere collegato al rifiuto di vedere la vita, a seguito di una pressione emotiva di lunga data non perdonata. E’ frequente in chi dice: ” Ne ho viste abbastanza”.

Cheratite

E’ un’infiammazione della cornea legata ad una collera inespressa verso ciò che vediamo

DOMANDE DA PORSI: Che cosa ho paura di vedere nella mia vita? Cosa temo? Cosa non voglio vedere perchè mi rattrista? Ho difficoltà ad accettare qualcosa che vedo? Quali persone, situazioni, eventi che vedo tutti i giorni o del passato, mi mandano/mi hanno mandato in collera? Che cosa, del futuro, mi fa paura? Quali persone o situazioni che mi hanno deluso non voglio vedere?

LA GOLA

La gola mette in comunicazione le fosse nasali e la bocca ( l”alto” ) con la laringe e l’esofago ( il “basso” ). E’ dunque ponte tra il nostro sentire ed il pensiero, portati alla luce mediante l’espressione verbale e la creatività che si serve dell’energia di questo chakra (quinto chackra). La gola è anche il luogo di passaggio delle idee della testa al cuore, dunque, un problema che riguarda la gola traduce una difficoltà di comunicazione.

Mal di gola

E’ associato alla paura di esprimersi o ad un’emozione di collera repressa. Può anche essere associato alla paura di essere criticati o ridicolizzati, oppure di ferire qualcuno con le nostre parole.

Tonsillite

Quest’infiammazione delle tonsille può esprimere un’angoscia, come aver paura di un genitore, della maestra, o non riuscire a fare qualcosa. Può riguardare una situazione che ci fa paura o che ci soffoca, rispetto alla quale ci sentiamo senza difese, cosa che può provocarci collera.

Afonia o perdita della voce

L’afonia di manifesta in genere dopo una forte emozione che si presenta all’improvviso e ci lascia “senza parole”. Tocca anche persone che hanno faciltà nel comunicare le loro idee ma che perdono la voce davanti alla paura e al senso di impotenza nel comunicare un dolore.

Laringite

L’infiammazione della laringe può risultare dalla paura di dire qualcosa a qualcuno che rappresenta l’autorità. Soffochiamo la comunicazione e proviamo collera per non poterci esprimere.

DOMANDE DA PORSI : Ho paura di esprimere le mie idee? Ho paura di venir criticato e giudicato per le mie idee? Temo la reazione aggressiva e giudicante di una persona autoritaria? Ho inghiottito quello che avevo da dire invece di esprimere al collera che avevo dentro? Ho paura di contattare le mie emozioni?

LA TIROIDE

Questa ghiandola presiede al metabolismo, al calore del corpo e all’attività muscolare. Produce ormoni essenziali per la crescita e per la preservazione dell’organismo. Rappresenta l’equilibrio nell’uso dei mezzi espressivi: espressione verbale, non verbale e sessuale. I problemi legati alla tiroide sono spesso legati ad una tristezza profonda perchè non siamo riusciti ad esprimerci come avremmo voluto, che si tratti di parola o azione. Possono essere accompagnati dall’impressione di non essere abbastanza rapidi rispetto ad un interlocutore o rispetto a ciò che gli altri si aspettano da noi. Chi ha disturbi a carico di questa ghiandola, spesso fa riflessioni del genere: ” ho passato la vita chiuso in me stesso perchè parlare sarebbe stato inutile, era come trovarsi davanti ad un muro”, oppure ” ad ogni modo mi hanno sempre tolto la parola, appena parlo sono guai..”

Nodulo alla tiroide

Spesso esprime : ” Non voglio più rivolgerti la parola “

Cisti alla tiroide

La cisti può provenire dalla tristezza di non poter esprimere i propri desideri perchè l’altro non ci ascolta e cela un forte senso di impotenza.

Gozzo

Questo rigonfiamento della ghiandola può risultare da una grande energia usata per cavarsi d’impiccio, per raggiungere qualche obiettivo che non riusciamo mai a raggiungere o per alimentare un rancore. Il gozzo è la rappresentazione visibile di un’energia vitale intrappolata, fatta di parole, azioni, creatività, progetti, rabbia da lasciar fluire.

Ipotiroidismo

Consiste in un funzionamento della ghiandola inferiore alla norma. Denuncia stanchezza, esaurimento, scoraggiamento, “perchè continuare tanto nessuno può capirmi”.

Ipertiroidismo

E’ caratterizzato da un eccessivo funzionamento della ghiandola. Può tradurre un desiderio di rivincita, di mostrare agli altri ciò di cui siamo capaci, il che crea in noi uno stress altamente produttivo finchè raggiungiamo lo spossamento.

Tiroidite

E’ un’infiammazione della ghiandola dovuta ad un forte trauma psichico vissuto.

DOMANDE DA PORSI: Alimento collera o rancore nei confronti di qualcuno? Mi sento impotente rispetto a ciò che penso, dico, o in qualcosa d’importante per me? Ho l’impressione che nessuno mi capisca e che, malgrado la mia volontà, non riuscirò mai in qualcosa? Provo un senso di colpa segreto che non ho mai osato rivelare? Mi chiedo continui sforzi per raggiungere obiettivi?

SISTEMA RESPIRATORIO: I POLMONI

Organi principali dell’apparato respiratorio, i polmoni forniscono l’ossigeno a tutto il corpo ed eliminano dal sangue l’anidride carbonica. Rappresentano la vita, il bisogno di spazio e di libertà.

Iperventilazione

Si manifesta quando la persona ha molta paura di dover soccombere a qualcosa che minaccia la sua vita.

Macchie rotonde sui polmoni

Compaiono spesso dopo diagnosi mediche “negative” ed esprimono paura di morire.

Polmonite

E’ un’infezione del polmone caratterizzata da infiammazione. Esprime uno scoraggiamento profondo in cui non vediamo via d’uscita dalle difficoltà.

Nel bambino, può esprimere un senso di colpa per essere al mondo.

DOMANDE DA PORSI: Sto rinunciando al mio spazio personale? Ho paura di morire? Sono stanco di lottare per arrivare a qualcosa? Ho un profondo senso di scoraggiamento verso la vita?

I BRONCHI

I bronchi sono dei condotti semirigidi destinati a trasferire l’aria fra la trachea e gli alveoli polmonari. Rappresentano la nostra capacità di prenderci il nostro spazio vitale, il nostro territorio. Un problema ai bronchi è legato alla difficoltà di prendere il posto che ci spetta o mantenerlo.

Tosse spontanea o occasionale

Traduce spesso il fatto di criticare o rifiutare qualcosa. Possiamo criticare un altro oppure criticarci per ciò che abbiamo detto.

Tosse con senso di soffocamento

Esprime una critica, da parte nostra, verso una situazione che troviamo soffocante perchè non sappiamo più cosa fare.

Influenza

E’ una malattia infettiva accompagnata da dolori, febbre, problemi respiratori. Spesso ci costringe a stare a letto traducendo così un bisogno profondo di riposo e rallentamento delle quotidiane attività, invitandoci a prenderci cura di una sofferenze interiore che, altrimenti, non avremmo ascoltato.

Bronchite

E’ un’infiammazione della mucosa dei bronchi. Può darsi che ci si senta vessati, soffocati dall’ambiente familiare e lavorativo. Può esprimere anche un atteggiamento di critica nei confronti delle persone che ci stanno intorno, perchè abbiamo l’impressione di fare tutto il possibile senza mai riuscire a soddisfarle.

Broncopolmonite

E’ un’infiammazione che tocca contemporaneamente i bronchioli e gli alveoli polmonari. Può rivelare lo scoraggiamento di chi non riesce ad avere un posto tutto suo o di chi vede il proprio territorio sempre invaso.

Asma

Questa affezione è caratterizzata da attacchi di dispnea acuta. Può essere connessa tanto alla sensazione di soffocare quanto alla paura di essere abbandonati o al senso di colpa per essere al mondo.

DOMANDE DA PORSI: Quali situazioni o persone rifiuto? Che cosa, chi o quali situazioni mi soffocano e mi fanno sentire prigioniero/a? Vivo in una situazione in cui non riesco più a far rispettare il mio territorio? Non voglio assumermi la responsabilità della mia autonomia affettiva perchè penso di aver ancora bisogno dell’attenzione degli altri per vivere?

L’INTESTINO

INTESTINO TENUE: è sede del pensiero analitico – INTESTINO CRASSO: è sede dell’inconscio

Sindrome del colon irritabile (colite) : coinvolge il secondo chakra ed indica un’incapacità a gestire i vissuti emozionali portando la persona ad un insoluto conflitto che spesso sfocia nell’ansia, nella paura, nel senso di colpa. Se questi vissuti sono presenti ma al di fuori della consapevolezza, la persona manifesta infiammazione, dolori all’addome e spesso diarrea. Se prevale, invece, una forte volontà di “volercela fare nonostante tutto” con forte tendenza al controllo e all’ autocontrollo, la colite interessa maggiormente l’intestino crasso portando la persona a somatizzare il suo ” voler trattenere” e sono possibili frequenti episodi di stitichezza.

DOMANDE DA PORSI: Quali emozioni sto trattenendo? C’è qualcosa/qualcuno che mi crea forte disagio e sto facendo finta di niente? Mi sento in colpa per qualcosa? Di che cosa ho paura?

LO STOMACO

Il primo luogo dove arriva il nostro cibo è lo stomaco, che ha la funzione primaria di accettare ed accogliere. La capacità di accogliere presume apertura, passività, disponibilità e capacità di donarsi. Non solo, lo stomaco rappresenta anche la capacità di “aggredire”, di proporsi costruttivamente”, di scindere la realtà” al fine di estrarne benessere. Coinvolge il terzo chakra.

Gastrite: indica difficoltà ad “accogliere” la vita insieme ad un’incapacità profonda nel controllare consapevolmente la propria aggressività e risolvere responsabilmente conflitti e problemi. Il malato di stomaco o non esprime affatto la propria aggressività o mostra un’aggressività esagerata: entrambi gli estremi non lo aiutano affatto a risolvere veramente i problemi perchè gli manca la fede in sè stesso che è la base per superare ogni tipo di problema.

Ulcera: somatizzazione caratteristica di chi dirige sentimenti e aggressività non verso l’esterno ma verso l’interno, contro sè stessi. Chi presenta ulcere gastriche digerisce la parete del proprio stomaco, digerisce sè stesso. In poche parole, si auto divora.

DOMANDE DA PORSI: Che cosa non posso o non voglio inghiottire? Butto giù cose che non vorrei inghiottire? In che rapporto sono con i miei sentimenti? Come gestisco la mia aggressività? Come risolvo i miei conflitti?

LA CISTIFELLEA

La cistifellea raccoglie la bile prodotta dal fegato. Il liquido biliare equivale all’aggressività, come conferma il detto popolare ” sputare veleno e bile “.

Calcoli biliari: La formazione di calcoli nel corpo è sempre espressione di energia repressa. I calcoli biliari sono aggressività pietrificate. Le coliche inducono il paziente a fare tutto quello che non ha il coraggio di fare: i movimenti violenti e le grida dovute al dolore delle coliche rimettono di nuovo in moto l’energia

DOMANDE DA PORSI: Che cosa mi sta stretto? A che cosa non ho il coraggio di ribellarmi? Quali situazioni che ritengo intollerabili continuo a sopportare per quieto vivere? A quali cose importanti e vitali per me ho rinunciato?