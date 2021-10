Cristiano Spadoni campione L’Eredità: età, fidanzata, quanto ha vinto

Cosa sapere su Cristiano Spadoni, per tre puntate campione del quiz show L’Eredità: età, fidanzata, quanto ha vinto.

Da qualche sera è protagonista del quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana che ogni sera va in onda su Raiuno prima del telegiornale. Lui si chiama Cristiano Spadoni e viene dalle Marche, nello specifico dalla provincia di Ancona. Proviamo a scoprire di più.

Come altri recenti campioni del programma, tanto bravi quanto sfortunati alla Ghigliottina, anche Cristiano Spadoni è molto giovane e si è fatto notare per un grande intuito. Ben tre finora le volte che è arrivato alla Ghigliottina nelle ultime quattro sere, sebbene poi non sia riuscito a conquistare il montepremi finale. Insomma, grandi le aspettative su di lui.

Molto attivo su Facebook, il campione marchigiano sta trovando in queste ore proprio sui social network grandi attestati di stima e il massimo sostegno, non solo da parte dei suoi amici. Contestualmente, proprio in queste ore sta anche rilasciando alcune interviste ai portali di cronaca locale, in cui ha confessato sue aspettative e la volontà di andare avanti nel percorso.

Chi è Cristiano Spadoni: ecco cosa sapere sul campione dell’Eredità

Ma cosa sappiamo finora di lui? Il giovane campione del quiz show, secondo quanto si apprende dai suoi profili social e quanto ha confessato lui in trasmissione, ha una laurea magistrale conseguita presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena. Nato a Fano, vive a Corinaldo e tra le sue passioni c’è quella per le rievocazioni storiche.

Produttore di birre artigianali, è stato tra le altre cose sbandieratore presso il Gruppo Storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi”. Ma non è l’unica esperienza in tal senso, tant’è che ha partecipato a ottobre 2014 alle audizioni per «Alla Vita!», lo spettacolo del Cirque du Soleil. Intervistato dal Corriere della Sera anni fa, ha confessato: “Mi sono confrontato con una realtà estremamente più grande e professionale”.

Il suo obiettivo, ha altresì affermato, è quello di “lavorare sodo per ampliare sempre il bagaglio di capacità artistiche con cui mi esibisco”. Poco si sa della vita sentimentale del giovane campione del quiz show, che ha però spiegato in trasmissione di essere fidanzato con una ragazza di nome Nicole.

