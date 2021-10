amici,-sangiovanni-a-un-concorrente-di-questa-edizione:-“mi-piaci”

Amici, Sangiovanni telefona per parlare con uno degli allievi: gli ha detto di non dar peso a un aspetto in particolare

Quando Albe è entrato nella scula di Amici in molti hanno notato la somiglianza con Sangiovanni, il cantante che la scorsa edizione ha perso la finale ma che ha visto il trionfo della fidanzata Giulia Stabile.

Il giovane in questi giorni ha anche occupato le pagine di gossip per un caso nato con una compagna d’avventura che ha visto l’intervento della fidanzata sui social e del suo agente che ha invece sostenuto che la ragazza non è la sua fidanzata.

Dopo tante voci domenica è statotrasmesso il bacio tra Albe e Serena. Il cantante stava con Giulia fino a quattro giorni prima dell’ingresso nella scuola. Era stata lasciata da lui che aveva detto – ha riferito lei via social – che voleva pensare solo alla musica.

Ha espresso la sua indignazione dicendo di aver saputo solo dalle anticipazioni. È intervenuto anche l’agente di Albe e ha detto che lui è singolo e libero di fare ciò che vuole.

Amici, cos’ha detto Sangiovanni ad Albe

Dopo essere stato al centro di questa vicenda, Albe ha ricevuto un complimento da Sangiovanni. “Mi piaci, mi stai simpatico”, gli ha detto in una telefonata dove ha afermato che presto non saranno più paragonati.

Ancora oggi molti lo fanno, non per la voce ma per l’aspetto fisico. Vedrai che presto la smetteranno di paragonarci”, ha detto. Ha poi incoraggiato il ragazzo a proseguire nel suo lavoro perché ciò che conta è la musica, “chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere“, l’aspetto fisico viene dopo.

