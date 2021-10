amici,-lorella-cuccarini-e-l’eliminazione-di-flaza:-le-ragioni-della-scelta

Amici 21. Lorella Cuccarini ha preso la difficile decisione di eliminare la cantante Flaza. Dopo l’eliminazione, quest’ultima è stata aspramente criticata sui social. Ecco quali sono le ragioni della scelta della Cuccarini.

Si è conclusa l’esperienza nella scuola di Amici per la cantante Flaza, eliminata da Lorella Cuccarini, che ha preso questa decisione in seguito ad una serie di comportamenti poco rispettosi da parte della cantante.

In particolare dopo l’eliminazione di Inder da parte di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ha deciso di eliminare Flaza, la quale nel corso del suo percorso non ha preso sul serie le regole della scuola.

Eliminazione di Flaza: motivi e reazione della cantante

I motivi per cui Lorella Cuccarini ha eliminato Flaza dalla ventunesima edizione di Amici sono da cercare nell’atteggiamento della cantante.

Flaza, nel corso della sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi, si è mostrata poco propensa a seguire le regole della scuola ed i richiami. La cantante, infatti, ha avuto un comportamento poco corretto nei confronti degli insegnati: ha dimostrato di avere poca voglia di imparare e di non farsi problemi ad iniziare polemiche con i maestri.

“Non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola” ha dichiarato Lorella Cuccarini sui social, spiegando che il fatto di avere talento non è abbastanza nella scuola di Amici, dove “bisogna imparare a viverci, rispettando le regole”. In ogni caso, la maestra spera che Flaza riesca a trovare la sua strada, dando valore all’esperienza nel talent show.

Flaza, dopo l’eliminazione, si è espressa sui social. “Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così” – ha scritto la ragazza in un post su Instagram, per poi proseguire – “Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni”.

Flaza, in base alle sue parole, si sarebbe semplicemente mostrata per quella che è, senza nascondere i suoi difetti. La giovane ha parlato del dolore provato dopo aver letto i commenti negativi: “Mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti”. La cantante è dispiaciuta perché nel programma, secondo lei, è emersa solo una parte della sua personalità. Infine, Flaza ha ringraziato chi ha cercato di capirla veramente e chi ha creduto in lei. “Non mi stancherò mai di fare musica” ha dichiarato.

