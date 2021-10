Wanda Nara, flirt con Eros? Il cantante allo scoperto: la verità

Wanda Nara ed Eros Ramazzotti, c’è qualcosa tra loro? La vicenda è chiarita dal diretto interessato che parla attraverso un settimanale

Ancora voci su Wanda Nara. La procuratrice di calciatori da giorni è sulla bocca di tutti e riempie le pagine di gossip per la presunta rottura con il marito Mauro Icardi a causa della modella China Suarez che in questi giorni ha spiegato come stanno realmente le cose.

A questo pettegolezzo se n’è aggiunto un altro che coinvolge il cantante Eros Ramazzoti. L’ex marito di Michelle Hunziker è stato tirato in ballo perché con l’argentina avrebbe avuto un flirt.

Wanda Nara, la versione di Eros Ramazzotti

Dopo un periodo di silenzio è intervenuto per fare chiarezza. L’ha fatto rilasciando una dichiarazione al settimanale Oggi, smentendo categoricamente tutto. “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata“. Ha spiegato che con Wanda Nara ha un rapporto, ma è solo di conoscenza e che va avanti da circa dieci anni. Per un periodo, ha specificato, si sono incontrati in palestra perché frequentavano la stessa struttura a Milano, nel quartiere San Siro.

In effetti in questi giorni Ramazzotti e Nara si sono sentiti e l’ha detto lui stesso, ma non si tratta di nessun flirt. Lei è una sua fan, ha spiegato il cantante, e tra loro c’è “grande stima e rispetto”. Pertanto si è sentito in dovere in questi giorni di dimostrarle privatamente la sua solidarietà, ma non c’è nulla di quanto scritto dai giornali. Quelle “insinuazioni”, ha detto sono “totalmente infondate, indelicate e inopportune”. Dopo la sua smentita non c’è stato invece ancora nessun commento della procuratrice.

