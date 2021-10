STORIA DELLA MARATONA DI BOSTON raccontata dall’avvocato Andrea Ceccobelli

LA PRIMA MARATONA DI BOSTON

Dopo aver sperimentato lo spirito e la maestosità della maratona olimpica, John Graham, membro della BAA e direttore inaugurale della squadra olimpica degli Stati Uniti, è stato ispirato ad organizzare e condurre una maratona nell’area di Boston. Con l’assistenza dell’uomo d’affari di Boston Herbert H. Holton, furono presi in considerazione vari percorsi, prima che alla fine fosse selezionata una distanza misurata di 24,5 miglia da Metcalf’s Mill ad Ashland all’Irvington Oval a Boston. Il 19 aprile 1897, John J. McDermott di New York, emerse da un campo di partenza di 15 membri e conquistò la prima maratona BAA in 2:55:10 e, nel processo, si assicurò per sempre il suo nome nella storia dello sport.

Nel 1924, il percorso fu allungato a 26 miglia, 385 iarde per conformarsi allo standard olimpico, e la linea di partenza fu spostata a ovest da Ashland a Hopkinton.

LA DISTANZA DELLA MARATONA

La distanza della maratona olimpica del 1896 di 24,8 miglia era basata sulla distanza percorsa, secondo la famosa leggenda greca, in cui il fante greco Fidippide fu inviato dalle pianure di Maratona ad Atene con la notizia della sorprendente vittoria su un esercito persiano superiore . Esausto mentre si avvicinava ai capi della città di Atene, barcollò e ansimò: “Rallegratevi! Conquistiamo!” e poi è crollato.

La distanza della maratona è stata successivamente modificata a seguito dei Giochi olimpici del 1908 a Londra. Quell’anno, il re Edoardo VII e la regina Alessandria volevano che la maratona iniziasse al Castello di Windsor fuori città in modo che la famiglia reale potesse vedere l’inizio. La distanza tra il castello e lo Stadio Olimpico di Londra si è rivelata di 26 miglia. Gli organizzatori hanno aggiunto ulteriori iarde al traguardo attorno a una pista, 385 per l’esattezza, in modo che i corridori finissero davanti al palco reale del re e della regina. Per le Olimpiadi del 1912, la lunghezza fu cambiata a 40,2 chilometri (24,98 miglia) e cambiata di nuovo a 42,75 chilometri (26,56 miglia) per le Olimpiadi del 1920. Infatti, dei primi sette Giochi Olimpici, c’erano sei diverse distanze di maratona tra 40 e 42,75 chilometri. Nel 1924,

DI LUNEDÌ: LA CORSA DEL GIORNO DEI PATRIOTI

Dal 1897 al 1968, la maratona di Boston si tenne il 19 aprile, giorno dei patrioti, una festa che commemora l’inizio della guerra rivoluzionaria e riconosciuta solo in Massachusetts e Maine. L’unica eccezione è stata quando il 19 è caduto domenica. In quegli anni la gara si svolgeva il giorno successivo (lunedì 20). Tuttavia, nel 1969, la festività fu ufficialmente spostata al terzo lunedì di aprile. Dal 1969 la gara si svolge tradizionalmente il terzo lunedì di aprile.

A causa della pandemia di coronavirus, la maratona di Boston del 2020 è stata originariamente posticipata da aprile a settembre e alla fine si è svolta come esperienza virtuale. La gara del 2021 sarà la prima maratona di Boston di persona che non si terrà ad aprile; è prevista per lunedì 11 ottobre 2021.

LE DONNE CORRONO AL FRONTE

Roberta Gibb è stata la prima donna a correre l’intera maratona di Boston nel 1966. Gibb, che non ha corso con un numero di gara ufficiale durante nessuno dei tre anni (1966-68) in cui è stata la prima donna al traguardo, si è nascosta tra i cespugli vicino la partenza fino all’inizio della gara. Nel 1967, Katherine Switzer non si identificava chiaramente come donna sulla domanda di gara e ricevette un numero di pettorale. I funzionari della BAA hanno tentato senza successo di rimuovere fisicamente Switzer dalla gara una volta identificata come una donna. Al momento della corsa della Svizzera, l’Unione amatoriale di atletica leggera (AAU) doveva ancora accettare formalmente la partecipazione delle donne alla corsa su lunga distanza. Quando l’AAU permise alle sue maratone sanzionate (compresa quella di Boston) di consentire l’ingresso alle donne nell’autunno del 1971, la vittoria BAA del 1972 di Nina Kuscsik la primavera successiva la rese la prima campionessa ufficiale.

PRIMO A SPONSORIZZARE LA DIVISIONE SEDIE A ROTELLE

La maratona di Boston è diventata la prima grande maratona a includere una competizione di divisione per sedie a rotelle quando ha riconosciuto ufficialmente Bob Hall nel 1975. Con un tempo di due ore e 58 minuti, ha raccolto la promessa dell’allora direttore di gara Will Cloney che se avesse finito in meno di tre ore, avrebbe ricevuto un certificato ufficiale BAA Finisher. I concorrenti americani in sedia a rotelle Jean Driscoll e Jim Knaub hanno contribuito a stabilire e diffondere ulteriormente la divisione.

CAMPIONI OLIMPICI A BOSTON

La tre volte campionessa in carica Fatuma Roba è diventata la quarta persona a vincere la maratona dei Giochi Olimpici e la maratona di Boston BAA quando ha registrato un 2:26:23 per vincere la maratona di Boston del 1997. Roba, che ha vinto la maratona olimpica del 1996, si è unita alla campionessa femminile Joan Benoit, che ha vinto Boston nel 1979 e nel 1983, prima di aggiungere il titolo dei Giochi Olimpici del 1984; e Rosa Mota (POR), che ha vinto un trio di corone di Boston (1987, 1988 e 1990), aggiungendo il titolo olimpico del 1988. Gelindo Bordin (ITA) è l’unico maschio a vincere i titoli olimpici (1988) e Boston (1990).

PIETRE MILIARI

Martedì 15 marzo 1887: fu fondata la Boston Athletic Association e subito dopo iniziò la costruzione della Clubhouse BAA all'angolo tra Exeter e Blagden Street.

Estate 1896: La maratona ai primi Giochi Olimpici moderni di Atene nel 1896 è stata l’ispirazione per la BAA Boston Marathon. John Graham, allenatore e manager degli atleti BAA, era un attento osservatore della Marathon-to-Athens Race ed è tornato a Boston con l’intenzione di istituire una corsa a lunga distanza sorprendentemente simile la primavera successiva.

Lunedì 19 aprile 1897: La maratona di Boston era originariamente chiamata la maratona americana ed era l’evento finale dei BAA Games. La prima corsa della maratona di Boston è iniziata presso il sito di Metcalf’s Mill ad Ashland e si è conclusa all’Irvington Street Oval vicino a Copley Square. John J. McDermott, di New York, è emerso da un campo di partenza di 15 membri per catturare la maratona inaugurale di Boston.

Martedì 19 aprile 1898: nella sua seconda edizione, la maratona di Boston ha accolto il suo primo campione straniero quando lo studente 22enne del Boston College Ronald J. MacDonald di Antigonish, Nuova Scozia, ha vinto la gara in 2:42:00. La realizzazione di MacDonald ha prefigurato l’appello internazionale che la gara avrebbe in seguito attratto. Oggi, 24 paesi possono vantare un campione della Boston Marathon Open Division (maschile e femminile). Gli Stati Uniti guidano la classifica con 53 trionfi.

Giovedì 19 aprile 1900: Il vincitore della gara John P. Caffery è stato seguito lungo il traguardo dal secondo classificato Bill Sheering e dal terzo classificato Fred Hughson, permettendo al Canada di conquistare i primi tre posti. Ad oggi, solo cinque nazioni hanno conquistato i primi tre posti; Canada (1900), Corea (1950), Giappone (1965 e 1966), Kenya (sei volte, incluso il 2012 quando ha spazzato via sia la gara maschile che quella femminile) e gli Stati Uniti (35 volte, di cui 29 per gli uomini e sei volte per le donne). Il Kenya ha completato l’elenco delle nazioni nel 1996, quando gli uomini di quel paese hanno conquistato i primi sei posti. Inoltre, gli uomini keniani si sono piazzati dal primo al quarto posto nel 2002; dal primo al quinto nel 2003; e dal primo al quarto nel 2004. Gli Stati Uniti, che hanno conquistato i primi tre posti in 31 occasioni, guidano tutte le nazioni. Alla maratona inaugurale di Boston nel 1897, tutti e 10 i finalisti provenivano dagli Stati Uniti.

Mercoledì 19 aprile 1911: Il leggendario Clarence H. DeMar di Melrose, Massachusetts, ha vinto il suo primo dei sette titoli della maratona di Boston. Tuttavia, su consiglio di esperti medici, DeMar inizialmente si è “ritirato” dallo sport dopo il suo primo titolo. In seguito vinse sei titoli tra il 1922 e il 1930, inclusi tre titoli consecutivi dal 1922 al 1924. DeMar aveva 41 anni quando vinse il suo titolo finale nel 1930.

Venerdì 19 aprile 1918: a causa del coinvolgimento americano nella prima guerra mondiale, la tradizionale gara del Patriots Day ha subito un cambiamento di formato ma ha conservato la sua natura perenne. Sul percorso è stata disputata una staffetta militare di 10 uomini e la squadra di Camp Devens ad Ayer, nel Massachusetts, ha battuto il campo in 2:24:53.

Sabato 19 aprile 1924: il percorso è stato allungato a 26 miglia, 385 iarde per conformarsi allo standard olimpico, e la linea di partenza è stata spostata a ovest da Ashland a Hopkinton.

Giovedì 19 aprile 1928: John A. “The Elder” Kelley fece il suo debutto alla maratona di Boston. Kelley, che vinse la gara nel 1935 e di nuovo nel 1945, fece registrare il record per la maggior parte delle maratone di Boston iniziate (61) e finite (58). La sua ultima gara è arrivata nel 1992 all’età di 84 anni. Nel frattempo, Clarence H. DeMar ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo. Ad oggi, solo nove campioni maschili della divisione open sono tornati per difendere con successo i loro titoli. DeMar è l’unico ad aver registrato trionfi consecutivi in ​​più di un’occasione (1922–24 e 1927–28).

Lunedi, 20 aprile 1936: l’ultima delle colline di Newton ricevette il soprannome di “Heartbreak Hill” dal giornalista del Boston Globe Jerry Nason. Quando John A. Kelley ha catturato l’eventuale campione Ellison “Tarzan” Brown sulle colline di Newton, Kelley ha fatto un gesto amichevole di dare un colpetto a Brown sulla spalla. Brown ha risposto riconquistando il comando sull’ultima collina e, come riportato da Nason, “spezzando il cuore di Kelley”.

Sabato 19 aprile 1941: Leslie S. Pawson di Pawtucket, Rhode Island, si unì a Clarence H. DeMar come gli unici uomini a vincere la gara tre o più volte. Pawson vinse per la prima volta la gara nel 1933 e aggiunse un secondo titolo nel 1938. Da allora alla coppia si sono uniti Gerard A. Cote, Bill Rodgers, Eino Oksanen, Ibrahim Hussein, Cosmas Ndeti e Robert Kipkoech Cheruiyot.

Sabato 19 aprile 1947: per la prima volta nella storia della gara open maschile, alla maratona di Boston fu stabilito un record mondiale quando il coreano Yun Bok Suh si esibì in 2:25:39.

Lunedì 19 aprile 1948: la maratona di Boston incoronò il suo secondo quattro volte campione quando Gerard A. Cote di Hyacinthe, Quebec, superò il corridore BAA Ted Vogel. Il primo trionfo di Cote arrivò nel 1940 e aggiunse vittorie consecutive nel 1943 e nel 1944. Ad oggi, solo DeMar, Cote, Bill Rodgers e Robert Kipkoech Cheruiyot hanno vinto la gara open maschile quattro o più volte.

Sabato 20 aprile 1957: John J. Kelley è diventato il primo e attualmente unico membro del club BAA a vincere la maratona di Boston. Inoltre, dal 1946 al 1967, Kelley fu l’unico americano a vincere la gara.

Martedì 19 aprile 1966: Sebbene non fosse una concorrente ufficiale, Roberta “Bobbi” Gibb è diventata la prima donna a correre la maratona di Boston. Entrato in campo poco dopo lo sparo, Gibb ha terminato la gara in 3:21:40 piazzandosi 126° assoluto. Gibb rivendicò nuovamente il titolo “non ufficiale” nel 1967 e nel 1968.

Mercoledì 19 aprile 1967: firmando il modulo di iscrizione “KV Switzer”, Kathrine Switzer è diventata la prima donna a ricevere un numero alla maratona di Boston. Secondo le sue stesse stime, Switzer ha terminato in 4:20:00.

Lunedì 21 aprile 1969: la maratona di Boston si è sempre tenuta durante le festività che commemorano il Patriots’ Day. A partire dal 1969, la festa è stata ufficialmente riconosciuta come il terzo lunedì di aprile.

Lunedì 20 aprile 1970: sono stati introdotti gli standard di qualificazione. Il modulo di iscrizione ufficiale della BAA affermava: “Un corridore deve presentare la certificazione… che si è allenato a sufficienza per completare il percorso in meno di quattro ore”.

Lunedì 17 aprile 1972: alle donne è stato permesso di correre ufficialmente la maratona di Boston e Nina Kuscsik è emersa da un campo di otto membri per vincere la gara in 3:10:26.

Lunedì 21 aprile 1975: da questa gara sono emerse tre storie, quando Bill Rodgers raccolse il suo primo di quattro titoli, Bob Hall divenne il primo partecipante ufficialmente riconosciuto a completare il corso su una sedia a rotelle e Liane Winter della Germania Ovest fondò un il meglio del mondo femminile di 2:42:24. Hall è stato concesso il permesso di partecipare alla gara a condizione che ha coperto la distanza in meno di tre ore. Hall ha terminato in 2:58:00, segnalando l’inizio della divisione carrozzina in gara.

Lunedì 19 aprile 1982: Alberto Salazar e Dick Beardsley sono diventati i primi due corridori a rompere 2:09:00 nella stessa gara dopo aver duellato per il primo posto nelle ultime nove miglia. Salazar è uscito vittorioso dall’emozionante sprint finale fino al traguardo in 2:08:52, con Beardsley a soli due secondi di distanza.

Lunedì 18 aprile 1983: Joan Benoit ha vinto la sua seconda maratona di Boston con il miglior tempo mondiale di 2:22:43. Benoit, che ha vinto la maratona olimpica femminile inaugurale l’anno successivo, è diventata la prima persona a vincere la maratona di Boston e quella olimpica.

Lunedì 15 aprile 1985: Lisa Larsen-Weidenbach, che si è piazzata quarta alla maratona di prove olimpiche statunitensi del 1984, 1988 e 1992, ha vinto facilmente la gara femminile in 2:34:06 e rimane la più recente campionessa americana della divisione open femminile a Boston.

Lunedì 21 aprile 1986: grazie al generoso supporto dello sponsor principale John Hancock Financial Services, è stato assegnato per la prima volta un premio in denaro e Robert de Castella dell’Australia ha guadagnato $ 60.000 e una Mercedes-Benz per essere arrivato primo in un tempo record di 2:07:51. Per quanto riguarda le donne, la norvegese Ingrid Kristiansen ha conquistato il suo primo dei due titoli alla maratona di Boston in 2:24:55. Ha ricevuto 39.000 dollari e una Mercedes-Benz. (Kristiansen ha vinto il suo secondo titolo nel 1989.)

Lunedì 18 aprile 1988: il keniano Ibrahim Hussein ha concluso con un secondo di vantaggio sul tanzaniano Juma Ikangaa ed è diventato il primo africano a vincere la maratona di Boston, o qualsiasi altra grande maratona.

Lunedì 16 aprile 1990: Jean Driscoll di Champaign, Illinois, ha vinto la sua prima di sette gare consecutive della divisione carrozzina. John Campbell della Nuova Zelanda ha stabilito un record mondiale di 2:11:04, finendo quarto assoluto.

Lunedì 18 aprile 1994: le migliori prestazioni mondiali sono state stabilite nelle divisioni in carrozzina maschili e femminili, mentre i record di percorso sono scesi nelle divisioni aperte maschili e femminili. Per il quinto anno consecutivo, Jean Driscoll ha segnato un record mondiale vincendo la divisione femminile in sedia a rotelle, mentre lo svizzero Heinz Frei ha stabilito il record mondiale maschile segnando la dodicesima volta che il record è stato stabilito a Boston. Cosmas Ndeti del Kenya ha abbassato il record del percorso a 2:07:15, mentre Uta Pippig ha stabilito lo standard femminile a 2:21:45.

Lunedì 17 aprile 1995: Cosmas Ndeti ha tagliato il traguardo per primo in 2:09:22 per unirsi a Bill Rodgers e Clarence H. DeMar come un altro campione ad aver vinto la gara per tre anni consecutivi. Tra il 2006 e il 2008, anche Robert Kipkoech Cheruiyot avrebbe vinto tre corone consecutive.

Lunedì 15 aprile 1996: La storica centesima edizione della maratona di Boston ha attirato 38.708 partecipanti (36.748 partenti) e ha avuto 35.868 classificati ufficiali, che si sono attestati come il più grande campo di finalisti nella storia di questo sport fino al 2004 (New York City: 37.257 partenti; 36.544 classificati). Uta Pippig ha superato un deficit di 30 secondi e una grave disidratazione, tra le altre difficoltà, per diventare la prima donna dell’era ufficiale a vincere la gara per tre anni consecutivi.

Lunedì 21 aprile 1997: Fatuma Roba dell’Etiopia è diventata la quarta persona a vincere la maratona di Boston e quella olimpica e la prima donna africana a vincere la maratona di Boston. Due anni dopo, sarebbe diventata la seconda donna dell’era ufficiale a vincere la gara per tre anni consecutivi.

Lunedì 17 aprile 2000: dopo sette vittorie consecutive (1990-96) seguite da tre anni come seconda classificata (1997-99), Jean Driscoll ha vinto un ottavo titolo senza precedenti nella divisione sedie a rotelle, spostando il suo passato leggendario Hall of Famer Clarence H. DeMar per la maggior parte delle vittorie di tutti i tempi a Boston. Catherine Ndereba è diventata la prima donna keniota a vincere la maratona di Boston; Elijah Lagat, anche lui del Kenya, è stato primo al traguardo nella gara maschile, segnando il decimo anno consecutivo che un corridore del suo paese ha vinto il titolo. Sia la gara maschile che quella femminile sono state le più vicine nella storia.

Lunedì 15 aprile 2002: due record sono stati stabiliti nella gara femminile quando Margaret Okayo del Kenya ha detronizzato la due volte campionessa in carica Catherine Ndereba in 2:20:43 e la russa Firaya Sultanova-Zhdanova ha battuto il record dei maestri di 14 anni con la sua vittoria di 2:27:58.

Lunedì 21 aprile 2003: i tempi di qualificazione della maratona di Boston sono stati modificati per la prima volta dal 1990 e la dimensione massima del campo è stata fissata a 20.000 partecipanti ufficiali.

Lunedì 19 aprile 2004: Per mostrare meglio il campo d’élite femminile, la BAA ha implementato una partenza separata per le migliori runners. In un drammatico cambiamento nel formato della gara, 35 donne di calibro nazionale e internazionale hanno iniziato alle 11:31 (29 minuti prima del resto del campo e il tradizionale inizio di mezzogiorno). Inoltre, Ernst Van Dyk, del Sud Africa, ha fatto la storia nella divisione delle sedie a rotelle con bordo a spinta quando ha vinto per il quarto anno consecutivo in un tempo record mondiale di 1:18:27, ed è diventato la prima persona a rompere il 1: 20:00 barriera.

Lunedì 18 aprile 2005: Catherine Ndereba è diventata la prima quattro volte vincitrice della divisione open femminile. Ernst Van Dyk ha incrementato il suo record di vittorie consecutive nella divisione carrozzina push-rim maschile, conquistando il suo quinto titolo consecutivo. A Tallil, in Iraq, 41 militari e donne statunitensi hanno completato la prima maratona di Boston in Iraq lo stesso giorno.

Lunedì 17 aprile 2006: in uno dei cambiamenti più significativi nella storia della maratona di Boston, il campo è stato diviso in due ondate di partenza, con 10.000 corridori che iniziano al tradizionale orario di partenza di mezzogiorno e il resto dei corridori che iniziano alle 12:30 pm Oltre alla partenza a due onde, la Maratona per la prima volta ha segnato l’evento in base al tempo netto (chip). Robert Kipkoech Cheruiyot ha battuto di un secondo il record di 12 anni di Cosmas Ndeti, mentre Rita Jeptoo, Jelena Prokopcuka e Reiko Tosa hanno fornito l’1-2-3 più vicino di sempre alla divisione femminile.

Lunedì 16 aprile 2007: Per il secondo anno consecutivo l’inizio della gara ha subito un cambiamento importante, questa volta con l’orario di inizio spostato alle 10:00. la storia di quella divisione, con Masazumi Soejima e Wakako Tsuchida che hanno vinto rispettivamente i titoli maschili e femminili.

Lunedì 21 aprile 2008: Robert Kipkoech Cheruiyot ha vinto il suo quarto titolo totale e terzo consecutivo a Boston, unendosi a Clarence H. DeMar, Gerard Cote e Bill Rodgers come gli unici uomini ad aver vinto la gara almeno quattro volte.

Lunedì 19 aprile 2010: Robert Kiprono Cheruiyot dal Kenya ha stabilito un nuovo record del percorso maschile di 82 secondi con il tempo di 2:05:52. Nella divisione per sedie a rotelle push rim pusher maschile, Ernst Van Dyk del Sud Africa ha vinto in 1:26:53 ed è diventato il concorrente di maggior successo alla maratona di Boston di tutti i tempi, con il suo nono titolo. La gara ha segnato 25 anni di collaborazione tra lo sponsor principale John Hancock e la BAA Il programma di beneficenza ufficiale ha superato i 100 milioni di dollari nel 2010.

Lunedì 18 aprile 2011: Geoffrey Mutai dal Kenya ha stabilito un nuovo record di percorso, nonché un nuovo miglior tempo del mondo di 2:03:02. I primi quattro uomini hanno terminato tutti sotto il vecchio record del percorso. Caroline Kilel del Kenya ha appena superato Desiree Davila degli Stati Uniti vincendo in 2:22:36. La divisione carrozzina push rim ha avuto un elemento emotivo tutto suo, con vittorie sia maschili che femminili che sono andate in Giappone – questo subito dopo il terremoto che aveva colpito quel paese. Masazumi Soejima ha preceduto Kurt Fearnley ed Ernst Van Dyk con il tempo vincente di 1:18:50. Ancora una volta, i record sono stati stabiliti per le donne iscritte (11.462) e per le finaliste (10.074).

Lunedì 16 aprile 2012: le condizioni meteorologiche hanno raggiunto quasi i 90 gradi lungo il percorso. Il caldo non ha influito sul canadese Josh Cassidy, che si è allontanato in anticipo vincendo la divisione carrozzine push rim in 1:18:25, battendo di due secondi il record di Ernst Van Dyk. A causa delle previsioni del tempo caldo, chi ha deciso di ritirare un pettorale ma ha scelto di non correre la gara è stato automaticamente rinviato alla maratona di Boston 2013. Dopo l’aggiudicazione del cronometraggio dopo la gara, 2.160 corridori sono diventati idonei per questa offerta. Il 500.000° classificato nei 116 anni di storia della maratona di Boston ha tagliato il traguardo.

Lunedì 21 aprile 2014: in una vittoria trionfante, l’americano Mebrahtom (Meb) Keflezighi ha tagliato per primo il traguardo su Boylston Street con un record personale di 2:08:37. Keflezighi è stato spronato dai ricordi di coloro che sono stati colpiti dai tragici eventi della maratona di Boston del 2013, diventando il primo americano a vincere la gara open dopo Greg Meyer nel 1983. Rita Jeptoo del Kenya ha registrato un record di 2:18:57 per rivendicare la sua seconda vittoria consecutiva (e terza assoluta) alla maratona di Boston. Nella divisione per sedie a rotelle push rim pusher maschile, Ernst Van Dyk del Sud Africa ha vinto il suo decimo titolo alla maratona di Boston, mentre Tatyana McFadden degli Stati Uniti ha mantenuto la corona femminile.

Lunedì 18 aprile 2016: per celebrare il 50° anniversario della corsa del 1966 di Roberta “Bobbi” Gibb per diventare la prima donna a completare la maratona di Boston, i funzionari hanno annunciato che l’era tra il 1966 e il 1971 non sarebbe più stata conosciuta come “Era non ufficiale. ” Piuttosto, questo periodo di tempo sarebbe conosciuto come “l’era dei pionieri” in futuro. Come simbolo di apprezzamento e ringraziamento per il suo ruolo nel movimento della corsa femminile, la vincitrice Atsede Baysa ha regalato il suo Champion’s Trophy a Gibb. Gibb è stato il Gran Maresciallo della Maratona di Boston del 2016.

Lunedì 16 aprile 2018: a prevalere in alcune delle peggiori condizioni meteorologiche nella storia della gara sono state l’americana Desiree Linden e la giapponese Yuki Kawauchi. Pioggia battente e vento molto forte hanno reso la vita difficile a tutti i partecipanti, ma non hanno impedito a Linden di diventare la prima donna americana in 33 anni a vincere la divisione open. Kawauchi è stato il primo campione maschile giapponese dal 1987. In riconoscimento dell’anno di servizio della BAA, una squadra di staffetta militare di 16 militari e donne ha passato il testimone da Hopkinton a Boston in onore del centenario della staffetta militare della maratona di Boston del 1918.

5-14 settembre 2020: per la prima volta, la maratona di Boston non si è svolta nella tradizionale data di aprile. A causa della pandemia di coronavirus, la gara del Patriots’ Day è stata posticipata a settembre e alla fine è stata convertita in un’esperienza virtuale. I partecipanti hanno portato lo spirito della maratona di Boston nei quartieri di tutto il mondo, coprendo virtualmente 26,2 miglia nei loro quartieri. Un totale di 16.183 finisher provenienti da tutti i 50 stati degli Stati Uniti e da quasi 90 paesi hanno completato la Boston Marathon Virtual Experience, guadagnandosi l’ambita medaglia di finisher unicorno.