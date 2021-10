signorini-vuota-il-sacco,-ritorno-di-fiamma?-“mio-fidanzato-da-20-anni…”

Alfonso Signorini è legato a una sola persona che è stato anche parlamentare. Stanno insieme dai primi anni Duemila

Da anni racconta il gossip e le vite private e sentimentali degli altri. Della sua si sa poco ma da molto tempo è legato sentimentalmente a una persona.

Alfonso Signorini è il re del gossip. Non ne sta al centro, non ha nessuno che indaga suoi fatti sui, ma qualcosa di personale dato in pasto al pubblico c’è. A forza di dare informazioni gli altri forse ci si dimentica anche di domandarsi se fosse lui dall’altra parte come farebbe, quali sono le cose da dire e da scoprire.

Ma Signorini su questo ha poco da offrire perché non è facile trovarlo in giro con vari presunti partner e al suo nome non sono associate parole come flirt. Da vent’anni ha un solo amore ed è sempre lo stesso.

Alfonso Singnorini, chi è il compagno imprenditore

Il compagno si chiama Paolo Galimberti ed è lontano dai riflettori: vivono in casa separate e hanno molta autonomia l’uno dall’altro. È un imprenditore 53enne ed è stato parlamentare con Forza Italia.

Tra i suoi investimenti economici con la sua famiglia è stato nel gruppo Euronics. Nel 2004 ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce, una grande organizzazione continentale che si occupa di commercio. È entrato in parlamento nel 2013, eletto in Lombardia, e ha avuto incarichi importanti anche all’interno del partito come vice presidente e tesoriere.

Signorini non ha mai fatto mistero della propria omosessualità, manifestata in famiglia a 34 anni. Ha raccontato anche il momento del cooming out: era una domenica mattina e lo disse mentre facevano colazione. Il padre rispose che lo aveva sempre saputo. L’amore per il compagno gli diede grande forza per fare questo passo.

