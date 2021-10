“per-qualche-giorno…”.-tiziana-panella-non-si-presenta-in-studio:-la-decisione-con-un-solo-precedente,-scoppia-il-caso

Tiziana Panella conduce da casa. La conduttrice di Tagadà, il programma pomeridiano di La7, è stata costretta a collegarsi e non presentarsi in studio. Al suo posto Luca Sappino. Nemmeno il braccio destro Alessio Orsingher ha potuto presenziare. Il motivo? Presto spiegato. “Conduzione questa settimana, per qualche giorno, da casa. Questo perché sia io che Alessio in studio siamo venuti a contatto con una persona positiva. Stiamo bene: sto bene, Alessio sta bene, ma per prudenza e per rispetto delle regole siamo a casa. Per cui il prode Sappino si occupa dello studio, per altro con grandi qualità, quindi direi che siamo in mani più che sicure”.

Eppure per la Panella non è la prima volta. In piena pandemia da coronavirus la conduttrice era stata sottoposta a quarantena, conducendo Tagadà direttamente dalla propria abitazione e per ben due settimane. “È successo anche a noi – era stato il collegamento della Panella -, improvvisamente sono dall’altra parte della telecamera perché così è richiesto dalle normative e a noi piace rispettare le regole altrimenti non si poteva fare“.

Queste le parole con cui la conduttrice aveva annunciato tempo addietro la quarantena. Intanto, dopo la puntata del 25 ottobre e il caso Ballando con le Stelle con Mietta positiva, viene da pensare che ci sarà anche un “caso La7”.