il-cacciatore-3,-francesco-montanari-lascia-la-serie:-rivelazione-shock

Il Cacciatore 3, l’attore ha dichiarato di esser già uscito dalla serie, la fiction su Rai2 in onda Mercoledì alle 21:20, Francesco Montanari ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Sin dalle prime puntate della serie tv, il protagonista Saverio Barone si è mostrato provato per la situazione che si sta sviluppando in famiglia, le anticipazioni della terza stagione, hanno messo in luce le riflessioni fatte dal protagonista.

Saverio Barone vorrà recuperare il rapporto con la propria famiglia, compresa sua figlia, l’attore ha fatto una clamorosa dichiarazione per alcuni giornali stampati, dichiarando che questa potrebbe essere la sua ultima stagione.

Proprio in una delle ultime puntate, il protagonista Saverio Barone farà delle dichiarazioni che lasceranno presagire un passo indietro circa tutta la vicenda e la sua storia.

Alcuni pensano che l’attore si stia preparando per una prossima parte in un altro telefilm, l’attore ha dichiarato di aver lasciato la serie, hanno finito di girare a Novembre, per poi trasferirsi subito sul set di una serie esclusiva Sky.

Gli ultimi episodi della terza serie mostreranno il protagonista, interpretato da Francesco Montanari, molto più riflessivo e provato del solito, l’attore ha spiegato che saranno l’ossessione e i sensi di colpa a tormentarlo.

Il Cacciatore 3, non è riuscito a salvare il piccolo Giuseppe Di Matteo in tempo

Con il tempo il protagonista si farà forza e continuerà la sua ricerca dei mafiosi più pericolosi d’Italia, i suoi tormenti non riguardano solo il suo lavoro, ma soprattutto la famiglia, la moglie e sue figlia, le quali vivono in un’altra città, questo sarà un forte elemento di disturbo per il protagonista, messo costantemente alla prova.

Nella terza stagione della serie tv in onda su Rai2, ci sarà un nuovo personaggio che affiancherà il protagonista nelle indagini, sarà Paola Romano, interpretata da Linda Caridi, inizialmente i due avranno un rapporto incerto, ma con il passare del tempo la giovane Paola Romano aiuterà il protagonista Saverio a capire tutti i dettagli della nuova strategia mafiosa.

L’attore ha dichiarato infine che non tornerà più sul set della serie targata Rai2, ma bensì continuerà la sua carriera in una serie originale sulla piattaforma Sky.

