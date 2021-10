“Green pass? Una menzogna clamorosa”: Nicola Porro picchia durissimo, smascherato il Corriere | Video

La Gran Bretagna si prepara al B con ritorno alle restrizioni, tra cui un Green pass “alla inglese”, una sorta di lasciapassare per entrare nei locali pubblici. “Peccato che sia falso”, tuona Nicola Porro dalla sua rassegna stampa video quotidiana.

In Inghilterra l'aumento esponenziale di contagi da Covid, ospedalizzazioni e decessi fa temere il peggio, anche perché incombe la diffusione (per ora limitata) della Variante Delta plus che potrebbe bucare i vaccini ed espandere ulteriormente l'infezione. La paura della quarta ondata però secondo Porro ha fatto perdere la testa al Corriere della Sera, che ha riportato la notizia della marcia indietro a cui sarebbe pronto il premier Boris Johnson.

“Il loro Piano B è molto, molto più ridotto del nostro, si tratta di rimettere le mascherine e di un lasciapassare per i locali pubblici”, sottolinea Porro. “Ma è quello che stanno per fare? Primo, non sarà come il Green pass italiano. Secondo, sono andato a leggermi i giornali inglesi. Il Daily Telegraph dice: i casi di Covid sono destinati a crollare in inverno, dicono gli scienziati, anche senza restrizioni. A Downing Street sono convinti che il picco di contagi sia già arrivato, che scenderà in inverno perché in questo momento si stanno ammalando i ragazzini creando una sorta di immunità di gregge. Non so se è vero quello che scrive il Daily Telegraph, ma è vero che oggi i giornali inglesi smentiscono quello che riporta il Corriere della Sera.