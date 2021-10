Andrea Ceccobelli La prima maratona in assoluto si è svolta ad Atene, in Grecia, nel 1896

I Persiani avevano un esercito molto più grande e vantaggio nella sua battaglia con Atene

Mentre ci sono una vasta gamma di stime su quanto sia grande l’esercito che i persiani hanno inviato a Maratona come parte di un piano per conquistare Atene, la stima concordata è di 25.000 uomini . Viaggiarono in nave per arrivare a Maratona per incontrare un esercito ateniese composto da soli 10.000 uomini .

Questa era una situazione terribile per gli ateniesi poiché erano in inferiorità numerica da 2,5 a 1.

Gli Ateniesi chiesero aiuto agli Spartani , ma essi declinarono l’assistenza immediata poiché partecipavano alla Carnea , una festa tribale che prevedeva il differimento delle operazioni militari di circa una settimana. L’esercito ateniese era da solo, lasciato a difendersi a Maratona, senza alcun esercito a protezione di Atene, a circa 24 miglia di distanza.

I persiani scelsero di sbarcare a Marathon Bay in quanto più adatto al loro approccio tattico alla battaglia: un’ampia pianura che poteva ospitare il loro grande esercito per usare le sue dimensioni a proprio vantaggio sugli ateniesi.

L’esercito ateniese si trovava in una situazione sfavorevole: non solo erano in inferiorità numerica, ma non avevano nemmeno soldati per proteggere Atene nel caso in cui i persiani avessero diviso le loro grandi truppe per tornare indietro verso la città come un attacco su due fronti.

Sfortunatamente per gli ateniesi, il 12 agosto 490 a.C., i persiani fecero proprio questo: lasciarono 15.000 delle loro truppe nella baia di Maratona e il resto salparono per la baia di Falero, fuori Atene. Secondo Robert Greene in 33 Strategie di Guerra, con “buon vento” le navi persiane impiegherebbero 12 ore per raggiungere Atene.