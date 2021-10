Tappeto Rosso a Roma per Agata Fortis. Vi racconto un pò del “mio” Bla Bla Baby

Riflettori, sorrisi, emozioni. Questa la “passerella” di Agata Fortis ospite alla Festa del Cinema di Roma lo scorso 17 ottobre. Una sfilata lenta preceduta da foto e seguita da interviste. Eh sì, come ammette lei stessa, la Capitale ha un fascino tutto suo. Venezia – ricorda Agata Fortis – è stata però magica e senza paragoni.

A proposito di progetti cinematografici, la redazione di City Milano si è soffermata a chiacchierare con Agata del suo recente set e partecipazione nel cast di Bla Bla Baby.

Bla Bla Baby. Agata, qual’è la caratteristica del tuo personaggio nel film?

Io sono la segretaria di Mattia De Bortoli (Cristiano Caccamo), l’affascinante amministratore delegato della “Green Light”, un’azienda multinazionale.

Elegante ed impeccabile nel suo lavoro con una cotta segreta, ma al tempo stesso più che evidente, per il suo capo.

Un aneddoto divertente dal set.

Un aneddoto divertente è stato quando abbiamo girato la scena dell’incendio e dell’evacuazione dagli uffici. Io da segretaria innamorata del suo datore di lavoro, appena sento l’allarme dell’incendio cerco di raggiunge Mattia per assicurarmi che anche lui si metta in salvo. Lui a sua volta viene raggiunto dalla sua guardia del corpo. La scena prevedeva soltanto che io li seguissi fuori dall’edificio ma, dal momento che cercavo di essere letteralmente “appiccicata come una cozza” a Mattia, la super diligente guardia del corpo, interpretata dal simpaticissimo Fabrizio Nardi, che aveva come obiettivo principale la sicurezza del capo, si gira verso di me, improvvisando, e mi dice qualcosa tipo: “Ma che vole questa!” ( o : “ma spostate!” non mi ricordo, ad ogni modo in romano). Io chiaramente faccio un’espressione un po’ allibita, ma nonostante tutto incasso e continuo a seguirli fuori. La scena è stata davvero comica e io stessa ho fatto fatica a trattenermi dal ridere. Al regista è piaciuta al punto da tenerla.

Cast e regia?

La regia è di Fausto Brizzi (aiuto regia Nicola Marzano). Gli attori del cast sono: Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Rienzo, Fabrizio Nardi.

