Partita Inter-Juve: Steven Zhang non sarà presente, ecco il motivo

Questa sera per la Serie A si assisterà alla sfida tra Inter e Juve. Lo stadio di San Siro è sold out dopo tanto tempo ma, nelle tribune, non ci sarà Steven Zhang. Il presidente dell’Inter al momento è impossibilitato a tornare in Italia.

La Serie A prosegue e, questa sera, ci sarà la sfida tra Inter e Juve. Per la gioia dei tifosi, San Siro si è riempito per la prima volta dopo il Covid: lo stadio è sold out con un record di 57mila persone e un incasso di circa 5 milioni di euro.

Tra gli spettatori, però, non ci sarà Steven Zhang: il presidente dei nerazzurri e della società Suning International, dovrà assistere alla partita dalla sua abitazione di Nanchino, in Cina, viste le difficoltà per poter viaggiare in Italia.

Steven Zhang: il presidente dell’Inter seguirà la partita dalla sua abitazione in Cina

Steven Zhang, impossibilitato a tornare in Italia, seguirà la partita da casa: il presidente dell’Inter ha invitato alcuni dei suoi amici più cari per seguire insieme la sfida contro la Juve davanti alla televisione.

Il presidente dell’Inter non potrà venire in Italia neanche giovedì, giornata in cui si terrà l’assemblea dei soci, e sarà presente tramite collegamento a distanza. È da giugno che Zhang non torna in Italia, quando si sono tenuti i festeggiamenti per lo scudetto.

Steven Zhang sta progettando di poter fare un blitz a Milano nei mesi di dicembre e gennaio. Per dicembre, infatti, è stata fissata la partita di Champions League con il Real Madrid.

Il motivo per cui Zhang non è ancora tornato in Italia è legato ai protocolli cinesi: in base alla legge, chi rientra nel paese deve passare un mese in quarantena. Nonostante le difficoltà nel viaggiare, è stato riferito che Steven Zhang si mantiene sempre in contatto con la dirigenza per essere aggiornato sugli sviluppi della squadra.

