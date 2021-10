motogp-misano-tabellino-gara:-quartararo-campione-del-mondo

MotoGp Misano Tabellino Gara

MotoGp Misano Tabellino Gara – Francesco Bagnaia e Jack Miller partivano dalle prime due posizioni, eppure nessuno dei due è riuscito a terminare la gara. La Ducati butta via la possibilità di allungare il campionato e accorciare le distanze con il leader della classifica Fabio Quartararo. Il francese vince invece il titolo mondiale grazie a una caduta di Pecco a soli tre giri dalla fine del Gran Premio. Vince la gara Marc Marquez, che realizza un’ottima doppietta, ma è il pilota Yamaha a festeggiare dopo un weekend molto complicato per lui. In fondo alla griglia, Valentino Rossi alla sua ultima comparsa da pilota in Italia, viene celebrato da tutti, il tifo e anche dal fratello Luca Marini, che decide per l’occasione di correre a bordo di una moto dipinta di giallo. Il nove volte campione del mondo terminerà comunque la gara decimo, mentre nelle prime posizioni l’ordine di arrivo sarà Marquez, Pol Espargaro e Bastianini sul podio, a seguire Quartararo, Zarco, Rins, Aleix Espargaro, Vinales e Marini, proprio davanti al pluriridato Rossi. Con il minimo sforzo in questo Gp il pilota francese in Yamaha riesce così a ottenere il massimo risultato, portando a casa il suo primo titolo personale. Per la Ducati tanta delusione ancora una volta con le vittorie del campionato del mondo che si fermano all’ultima di Casey Stoner nel 2007. Questa gara segna così il passaggio di consegne simbolico tra un campione che ha già vinto e detto tutto in questo sport e un altro che è pronto ad aprire un nuovo ciclo. Allo stesso modo il nuovo successo di Marquez porta lo spagnolo a giocarsi il prossimo anno nuove opportunità per tornare a vincere, ora che anche la spalla sembra essere tornata in condizione, dopo aver superato quindi i tanti problemi legati al grave infortunio subito negli anni scorsi. Restano solo due gare per il termine della stagione, anche se la sentenza più importante è stata emessa oggi, soprattutto per demerito di Bagnaia, dopo un campionato comunque corso egregiamente.