raimondo-todaro,-ritorno-di-fiamma-con-francesca-tocca?-la-risposta

Durante la registrazione della puntata di Amici 2021 che andrà in onda la prossima domenica, è accaduto qualcosa che potrebbe sorprendere i fan della trasmissione. I protagonisti di quanto avvenuto sono il ballerino e giudice di Amici Raimondo Todaro e la sua collega, nonché ex moglie, Francesca Tocca.

I due hanno vissuto una storia d’amore molto intensa e hanno avuto anche una figlia insieme di nome Jasmine. Nel corso della puntata di oggi della trasmissione ‘Verissimo’, condotta da Silvia Toffanin, il ballerino ha manifestato chiaramente tutto il suo amore e la premura per la bambina e ha spiegato che sta seguendo le orme sue e della madre.

La coppia è stata insieme per 13 anni, coronando il loro amore prima con la nascita della figlia Jasmine, avvenuta nel 2013, quindi l’anno successivo con il matrimonio. Il loro amore sembrava fortissimo, ma altrettanto forti sono state le tensioni, si sono conosciuti nel 2006 e nel 2019 si sono detti addio.

Ritorno di fiamma con Francesca Tocca: parla Raimondo Todaro

Successivamente, Francesca Tocca si è avvicinata al ballerino Valentin, mentre per quanto concerne Raimondo Todaro si è molto parlato di un possibile flirt con Elisa Isoardi, sua partner lo scorso anno a Ballando con le Stelle. Tutte illazioni, quelle che riguardavano la seconda coppia. Todaro e Tocca, invece, si sono ritrovati artisticamente in questa edizione di ‘Amici’.

E secondo quanto è emerso, non solo artisticamente: in queste ore, si parla molto di un possibile ritorno di fiamma e addirittura si sostiene che durante la registrazione della puntata di ‘Amici’ che andrà in onda domenica 23 ottobre nella coppia ci sarebbe stato addirittura un bacio. Todaro – ospite di Verissimo – non conferma, né smentisce: “Vediamo intanto nella puntata di domani che succede”, ha detto.

Successivamente, si è lasciato andare a una confessione: “Silvia, come ben sai, da che mondo è mondo in amore sono sempre le donne a decidere”. I fan della coppia, in ogni caso, di fronte all’ipotesi di un ritorno di fiamma stanno festeggiando. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo solo vivendo, cantava Battisti.

