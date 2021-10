propaganda-live,-malore-per-francesca-schianchi:-come-sta-la-giornalista

Nel corso della puntata di Propaganda Live di venerdì 22 ottobre Francesca Schianchi ha fatto preoccupare i telespettatori in seguito a un malore. Su Twitter ha poi fatto luce sulle sue condizioni di salute.

È ormai entrata nel vivo la nuova stagione di Propaganda Live, la popolare trasmissione condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro, in onda ogni venerdì in diretta nella prima serata di La7. Tanti i temi affrontati in ogni puntata, dall’attualità alla politica, con l’immancabile stile ironico che tanto ha fatto affezionare il pubblico della rete nel corso degli anni.

Durante la puntata del 22 ottobre, che ha visto tra gli ospiti Filippo Ceccarelli, Chiara Valerio, Lilian Thuram e Sarah Mckenzie, è successo un imprevisto a uno dei volti storici del programma, facendo subito destare preoccupazione sui social: stiamo parlando di Francesca Schianchi, nota giornalista de La Stampa.

Propaganda Live, come sta Francesca Schianchi dopo il malore

Ospite fisso di Propaganda Live da ormai diversi anni, Francesca Schianchi ha iniziato la trasmissione come da tradizione tra gli applausi al fianco di Zoro. Durante la diretta è stata costretta tuttavia ad allontanarsi dallo studio per un malore. Immediatamente su Twitter, in cui i telespettatori commentano sempre le puntate attraverso gli hashtag dedicati, si sono subito diffusi post di apprensione.

“Sono preoccupato per Francesca Schianchi, spero sia bene”, si legge in un tweet. “Tanti auguri a Francesca Schianchi che non è stata bene durante Propaganda Live”, ha scritto un altro utente. “Ci date news please?”, ha chiesto un altro telespettatore. Verso le ore 23:00 è stata poi la stessa giornalista dal suo profilo Twitter a raccontare di quanto accaduto.

“È stato solo un piccolo malore, va già molto meglio”, ha scritto in un post ringraziando tutti per l’interessamento e mandando l’appuntamento per venerdì prossimo, a conferma del fatto che non si sia trattato fortunatamente di niente di grave. Il post ha raggiunto migliaia di like, raccogliendo un centinaio di messaggi di supporto. “Tostissima – ha commentato un’utente – hai portato a termine il tuo intervento in cui pure traspariva la forma non smagliante. Brava!“.

È stato solo un piccolo malore, va già molto meglio. Grazie a tutti per l’interessamento, ci vediamo venerdì prossimo ❤ #propaganda @welikeduel — Francesca Schianchi (@fraschianchi) October 22, 2021

