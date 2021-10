“non-credo-che-lui…”.-merkel-in-crisi-col-marito?-intervista-imbarazzante:-cala-il-gelo

Un po’ di commozione e tanto gelo per Angela Merkel, all’ultima uscita ufficiale a Bruxelles prima della pensione. La ormai ex cancelliera tedesca ha salutato i colleghi al Consiglio Ue, concedendosi un “bicchiere della staffa” a mezzanotte con il francese Emmanuel Macron, mentre l’ex presidente americano Barack Obama ha voluto salutarla in video-collegamento. Si chiude un’era, durata 16 anni, e forse per Angela (e l’Europa) ora arriveranno altri guai, a cominciare da quelli privati relativi al gossip sulla presunta crisi coniugale.

“Quando arrivai al potere – ricorda in una intervista alla Süddeutsche Zeitung – non c’erano gli smartphone, Facebook era appena nato, Twitter non era ancora stato creato. Viviamo in un mondo mediatico completamente trasformato. E temo che diventi sempre più difficile trovare compromessi, che sono indispensabili in una democrazia”. In Europa, la Merkel è preoccupata per la “sempre maggiore difficoltà a forgiare una posizione comune. Dobbiamo fare però di tutto per tenere insieme l’Unione”. “Abbiamo superato numerose crisi – aggiunge -, grazie al rispetto e allo sforzo di individuare soluzioni comuni, ma abbiamo davanti a noi una serie di problemi gravi e non risolti”.

Le scorse settimane si è sparsa la voce di una crisi col marito Joachim Sauer, professore che si trasferirà a Torino. Il gossip ha sganciato la bomba su una sua “tenera amicizia” con una collega. Angela fa spallucce, ma l’imbarazzo è evidente: “Non penso che si preoccupi che io mi aggirerò troppo spesso per casa. Primo perché anche lui ha molto da fare e secondo perché non sono mai stata una che sta solo in casa”.