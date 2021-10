In questi giorni a Roma si sta tenendo la Festa del Cinema 2021. Tra i tanti ospiti, Sangiovanni e Madame si sono fatti notare sul red carpet per i loro outfit, un inno alla fluidità di genere.

A Roma si sta tenendo la Festa del Cinema 2021 e, tra i tanti ospiti e le star, i giovani cantanti e amici entrambi di Vicenza, Sangiovanni e Madame, si sono presentati sul red carpet con due outfit che indicano una rottura con i tradizionali modelli di genere.

Non è la prima volta che Madame e Sangiovanni esprimono la loro voglia di andare oltre gli stereotipi di genere che influenzano ancora fortemente il nostro paese. Il red carpet per il film dedicato alla loro mentore Caterina Caselli (“Una Vita, Cento Vite”) ha rappresentato un’altra occasione.

Sangiovanni e Madame: oltre gli stereotipi di genere

Proprio qualche giorno fa, sui social, Sangiovanni aveva parlato degli ostacoli alla libertà di espressione in Italia, a causa degli stereotipi e della poca apertura mentale. “Mi sento me stesso se mi metto lo smalto, se mi metto una gonna e mi piace il rosa” aveva affermato il cantante, proseguendo spiegando che “questo non significa essere uomo o donna, etero, omosessuale: significa che sono un essere umano e sono attratto dalle cose della vita, senza importarmene del genere che esse hanno”.

Ciò che vuole Sangiovanni è andare contro ai “pensieri retrogradi” della società ed ha anticipato di aver anche scritto una canzone a riguardo.

Nel frattempo, il giovane si è presentato sul red carpet indossando una camicia bianca, una gonna lunga del brand Barrow e un paio di stivali neri Diesel.

Per quanto riguarda Madame, la cantante ha sfoggiato un look semplice e allo stesso tempo chic, perfetto per l’inverno: un maglione a collo alto bianco abbinato ad una collana dorata, in uno stile genderless che si discosta dai soliti stereotipi.

The post Festa del Cinema: gli outfit di Sangiovanni e Madame sul red carpet appeared first on Ck12 Giornale.