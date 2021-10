Fabio Camilli, il suo miglior amico Marcello Modugno è suo fratello

Una vicenda incredibile quella di Fabio Camilli, figlio di Domenico Modugno: il suo miglior amico Marcello è suo fratello.

Crescere insieme a un ragazzino, diventarne uno dei migliori amici, frequentare gli stessi posti e addirittura “condividere” la stessa fidanzatina. Una vicenda paradossale quella di Fabio Camilli, figlio di Domenico Modugno, e del migliore amico Marcello, che ha poi scoperto essere suo fratello.

Perché Marcello di cognome fa proprio Modugno ed è anche lui il figlio di Mister Volare. A differenza di Fabio, però, non è nato da una relazione extraconiugale del noto cantante, morto a Lampedusa nel 1984. Marcello è infatti figlio di Domenico Modugno e della moglie Franca Gandolfi, ha un fratello gemello di nome Massimo e uno maggiore di nome Marco.

Fabio Camilli è stato riconosciuto come figlio naturale di Mimmo Modugno solo nell’agosto 2019: sua madre è la ballerina Maurizia Calì e ha a lungo creduto di essere figlio dell’ingegnere Romano Camilli. “Siamo cresciuti insieme, bazzicando gli stessi ambienti”, ha ricordato Fabio in un’intervista.

Cosa sapere di Marcello Modugno e dell’amicizia col fratello Fabio Camilli

Entrambi scelgono anche di lavorare nel mondo dello spettacolo e Fabio Camilli ha spiegato al ‘Corriere della Sera’ di aver avuto anche una fidanzata “in comune”, ovviamente in momenti diversi. Questa ragazza per prima le disse che Fabio e Marcello erano fratelli: “Un giorno una mia amica – con cui avevo avuto una relazione e che poi si era fidanzata con Marcello – mi raccontò una sua confidenza”.

Cosa le aveva detto Marcello Modugno? “Le aveva svelato che eravamo fratelli, pregandola però di non dirmi nulla” – ha spiegato Fabio Camilli – “Per me fu una cosa sconvolgente. Come fai a credere che quello che pensavi fosse tuo padre per quasi trent’anni in realtà non lo era?”.

La carriera di Marcello Modugno nel mondo dello spettacolo è lunga: ha inciso un disco importante, come cantautore e col nome d’arte di Mercuzio, ma non solo. Negli anni Ottanta ha lavorato in una serie di pellicole come Giochi d’estate o In punta di piedi. Nel 1998, ha recitato al fianco di Angela Baraldi nel cortometraggio “Fuochino”, diretto da Carlotta Cerquetti.

