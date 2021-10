fabio-camilli:-il-figlio-di-modugno-uno-dei-ragazzi-della-terza-c

Fabio Camilli, è uno tra i ragazzi della 3C ed è il figlio segreto di Domenico Modugno, ai tempi non si sapeva che fosse lui il figlio segreto.

Da tempo girava voce tra gli addetti ai lavori che l’attore fosse il figlio del grandissimo cantautore, era il padre del suo migliore amico, ovvero Marcello Modugno.

La vicenda diventò di dominio pubblico all’inizio degli anni 2000, da quel momento scoppiò la battaglia legale, la quale si concluse nel 2014 con il riconoscimento ufficiale, attualmente l’attore continua ad usare il suo cognome originario in scena.

In passato durante alcune interviste raccontò di come riuscì a scoprire chi fosse suo padre, la sua battaglia legale è durata 18 anni, proprio per riuscire a farsi riconoscere in maniera legittima dal cantautore.

Adesso ha 59 anni, svelò di non aver mai conosciuto suo padre, mentre era all’Ospedale del Celio per una visita militare, ricevette una telefonata inaspettata, lei pensava fosse giusto che anche lui sapesse, visto che era diventato una sorta di segreto di “Pulcinella”.

Per l’attore fu un vero choc, il libro racconta di come da ragazzo scoprì di essere il figlio di Domenico, mentre nel 1987 riceve una telefonata sconvolgente da una sua ex fidanzata.

La sua ex fidanzta gli raccontò che stava avendo una storia con l’amico in comune Marcello Modugno, figlio di Domenico, il quale le raccontò che ci fosse una netta somiglianza tra i due.

Nel momento in cui lei fece notare al suo nuovo ragazzo la somiglianza, Marcello si ingelosì andando su tutte le furie, facendole giurare di non dire nulla a nessuno per poi rivelarle che l’attore di fatto era il suo fratellastro.

Sul libro si legge che nacque da una relazione tra il grande Domenico e una ballerina, Maurizia Calì, entrambi erano sposati e tutto si tenne in segreto, per tutti l’attore è figlio di Romano, il capo ufficio stampa del teatro Sistina e marito di Maurizia, con la quale ha anche una figlia.

L’attore deciderà di rendere pubblica la storia tra i due fratelli, i quali parleranno solo tramite avvocati, la battaglia durerà più di 18 anni per poi concludersi nel 2019 definitivamente con una sentenza della Cassazione che acquisendo la prova del DNA stabilisce che l’attore è il figlio del grande cantautore Domenico Modugno.

