uomini-e-donne,-tina-cipollari-batte-tutti:-ecco-come-si-presenta-alla-sfilata

Tina Cipollari letteralmente e completamente su di giri nella sfilata “Come ti seduco” di Uomini e Donne: ecco le clamorose anticipazioni

La puntata in programma venerdì 22 ottobre di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è una puntata destinata a far discutere e a lungo. Vediamo il motivo.

Come anticipato dall’account twitter ufficiale del programma la trasmissione in onda oggi sarà dedicata alla periodica sfilata. Nella trasmissione speciale che chiude la settimana tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici ma soprattutto opinionisti ed opinioniste si alterneranno in pedana per colpire l’attenzione di pubblico e partecipanti al gioco.

Tema di oggi, anche se la puntata è stata registrata lo scorso 7 ottobre, è la seduzione e per la precisione “Come ti seduco”. Questo il titolo dello show.

“Come ti seduco” è il tema della sfilata di oggi… Per il momento non possiamo farvi vedere altro, ma fidatevi di noi… NON MANCATE 🚗 Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5 😉 #UominieDonne pic.twitter.com/mhkmS6ulnz — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 22, 2021

Anticipazioni Uomini e Donne 22 ottobre: la sfilata di Tina

Ma l’anticipazione più ghiotta è quella che abbiamo raccolto noi della Redazione di Cronaka 12. Nel corso della sfilata l’opinionista Tina Cipollari si cimenterà in un balletto sulle note di un brano notoriamente dedicato agli spogliarelli, qui davvero non facciamo spoiler.

La Cipollari, con una tutina davvero appariscente, si produrrà nel lavaggio di una vecchia ma fiammante Fiat 500 L sullo stile dei Car Wash statunitensi.

L’effetto non siamo in grado di anticiparvelo. Possiamo però dire, con certezza assoluta, che la tutina della Cipollari sarà bicolore, avana e nero, con inserti tigrati all’altezza dei polsi e delle caviglie e soprattutto con una lunghissima cerniera sul davanti. Una cerniera che promette di diventare uno strumenti di fortissima seduzione. Il resto lo scopriremo in trasmissione.

