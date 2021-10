uomini-e-donne,-marcello-si-confida:-“blocco”-causato-dal-passato-difficile

Uomini e Donne, Marcello parla dopo la fine del rapporto con Ida: è stato accusato da lei ma dice come stanno le cose

Tra Marcello e Ida non è andata. Entrambi hanno però voluto parlare al Magazine pubblicato dal programma stesso e lui in particolare ha svelato dei retroscena.

Ha parlato a cuore aperto, ha detto cosa non ha funzionato nel rapporto con lei e ha raccontato faccende private che probabilmente hanno influenzato il proseguo del rapporto perché ha un passato davvero difficile.

Il cavaliere torinese ha confidato che in questo periodo sta vivendo momenti di alti e bassi e che a volte non si sente capito, soprattutto perché non ama particolarmente le conversazioni dove si finisce ad alzare la voce.

Proprio le incomprensioni hanno portato alla fine della storia con Ida e ha anche fornito qualche dettaglio un po’ più riservato, ossia che fisicamente non hanno trovato feeling.

Ha però da dire qualcosa a lei perché sente che le sue volontà non siano state rispettate: voleva parlare con lei prima che la donna andasse in studio a dire pubblicamente certe cose. Secondo lui era necessario prima un confronto. Cioè ha creato inevitabilmente la rottura.

Uomini e Donne, il passato difficile di Marcello: l’abbandono del padre e la malattia

C’era stata la possibilità di restare da soli in camera e lui le aveva chiesto di uscire per fare una passeggiata. Ida ha detto a Marcello che novantanove uomini su cento non le avrebbero fatto questa rihiesta: “È stata un’affermazione poco carina“, ha detto lui.

Ida ha accusato Marcello di avere “un blocco”, sostenedo che sia legato a una sua storia mai passata. A questo punto l’agente immobiliare dice davvero come stanno le cose. Il blocco c’è ma è causato da un passato difficile.

È stato il figlio non voluto da tutta la famiglia della madre, il padre era stato allontanato al sesto mese di gravidanza per infedeltà e lui l’ha conosciuto solo a trent’anni. Una notte ha scoperto non c’è più, ha poi perso il lavoro e infine è arrivata la sua malattia.

Si tratta di una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, “mi ha causato dei problemi di salute e che ha condizionato il mio modo di vivere“, ha ammesso.

