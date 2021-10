Perché la regina Elisabetta è andata in ospedale? Ecco cosa sappiamo

La regina Elisabetta, ha recentemente compiuto 95 anni, prima di essere ammessa in ospedale questa settimana, le è stato vivamente consigliato di tagliare l’uso di alcolici e bevande in generale.

La monarca ha dovuto cancellare per la prima volta un viaggio che avrebbe affrontato camminando su una stampella, adesso è tornata al castello di Windsor e sarà impegnata in alcune faccende leggere.

Dopo la sua visita in ospedale, tutti nel Regno Unito hanno cominciato a farsi delle domande circa lo stato di salute della monarca, in generale durante i suoi 95 anni si è sempre mostrata in ottimo stato e soprattutto in salute.

Il suo ricovero in ospedale è stato il primo che è durato sino alla notte, dal 2013, anno in cui soffrì di alcuni disturbi gastrointestinali, mentre nel 2018 ha subito un intervento all’occhio per via di una cataratta.

Durante i primi giorni di Ottobre si è mostrata in pubblico con bastone da passeggio, è stata la prima volta per lei dopo l’operazione avvenuta 20 anni fa che ha utilizzato un bastone da passeggio.

Alcune foto sui giornali hanno ritratto la monarca del Regno Unito mentre si spostava con un bastone da passeggio durante i suoi impegni al pubblico.

I dottori le hanno consigliato durante la sua visita in ospedale di ridurre il consumo di alcolici e di bevande, per via dell’avanzare degli anni e per gli effetti che potrebbero avere a lungo termine.

Subito dopo Buckingham Palace ha annunciato in maniera ufficiale che la monarca ha dovuto “rifiutare controvoglia” il suo viaggio nell’Irlanda del Nord per via di alcuni consigli medici.

Buckingham Palace ha usato dei toni vaghi nel descrivere lo stato di salute della monarca, infatti è stato dichiarato ufficialmente che si è recata in ospedale per alcuni accertamenti preliminari.

Una fonte strettamente collegata alla famiglia Reale è rimasta in ospedale per ragioni pratiche e per prendersi cura della monarca. L’unica informazione ufficiale che è stata divulgata è quella che l’ipotesi COVID non è una delle ragioni per le quali la monarca si è recata in ospedale.

