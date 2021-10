marracash-ha-rotto-il-silenzio:-ecco-cosa-pensa-della-cantante-rosmy

Marracash, ha rotto il silenzio circa la fine della storia d’amore con Elodie, i due non stanno pubblicando una foto insieme da qualche mese.

La cantante è stata paparazzata con Davide Rossi, l’ex modello e marketing manager per Armani, e a quanto pare sembra che nelle ultime settimane stiano girando dei rumor su un flirt di Marracash con la cantante Rosmy.

Come motivazione per la rottura tra il rapper ed Elodie sembra esserci proprio il flirt per la cantante dark Rosmy, quest’ultima ha mostrato anche le sue doti da attrice di teatro, e proviene da una famiglia di musicisti.

Il rapper ha smentito il gossip in maniera decisa senza mezzi termini, tramite un messaggio su Twitter ha dichiarato di non conoscere la cantante e di non sapere nulla riguardo il loro flirt.

Il suo tweet ha suscitato l’ilarità dei suoi followers, proprio perché è stato scritto di getto e senza pensarci due volte. Elodie invece ha preferito non dare adito ai pettegolezzi lasciando parlare il rapper.

Durante una scorsa intervista, la cantante dichiarò che la relazione con Marracash è stata molto faticosa e allo stesso modo stimolante. Ha dichiarato che il loro mestiere è caratterizzato da alti e bassi, il rapper è molto diverso dalla cantante, ma nonostante tutto i due riescono a viversi bene la loro diversità.

Qualche mese fa la cantante aveva parlato della crisi avuta con il rapper, i due hanno passato un periodo difficile, le storie d’amore che sono girate nel web sono tutte inventate, ma tra i due c’è la volontà di stare insieme e passare tanto tempo da soli.

Il gossip dell’estate è stato proprio quello che ha anticipato la crisi tra la coppia “spigolosa”, dopo la foto condivisa sui social datata 4 Giugno 2021, le voci sono cominciate a correre nel web, tutti si chiedevano dove fossero finiti il rapper e la cantante, da quel giorno non hanno più pubblicato una foto insieme, per molti questo è il primo segno che tra i due c’è qualcosa che non va, staremo a vedere gli sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi tra il rapper ed Elodie.

