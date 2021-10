“mal-di-pancia”.-dopo-cinque-ore-muore-in-sala-d’attesa:-dramma-a-belluno,-il-peggiore-dei-sospetti

Si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno) per uno strano dolore. Un mal di stomaco che non gli dava tregua. È stato visitato, ma non gli sarebbero stati fatti esami approfonditi come la tac e nemmeno una radiografia. Dopo 5 ore è morto in sala d’attesa mentre lo stavano dimettendo. Flavio Gatto, 62 anni appena compiuti, turista veneziano di Spinea, ha perso la vita così domenica pomeriggio, accasciandosi mentre stava per uscire dall’ospedale. Nel pomeriggio, i sanitari gli hanno detto che era tutto a posto, pur avendolo sottoposto soltanto a una visita, a sentire i familiari. Nessun esame strumentale.

Tre medici risultano indagati per omicidio colposo, i dottori che erano in Pronto soccorso quando si è consumata la tragedia. La Procura della Repubblica ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Flavio Gatto. Era in vacanza in Primiero e al mattino si era rivolto alla struttura feltrina, perché accusava dolori allo stomaco e al torace. La famiglia si è affidata ad un avvocato che ha chiesto il blocco dell’autopsia già disposta dall’ospedale e il sequestro della cartella clinica