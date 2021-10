COME IMPARARE A MISCELARE COCKTAILS IN UN POMERIGGIO D’AUTUNNO: “FORMAZIONE E APERITIVO SUI TETTI DI ROMA”

Les Étoiles e Riccardo Marinelli presentano tre Masterclass targate Campari, completamente gratuite e rivolte agli amanti del bere miscelato, dagli appassionati ai bartender romani di oggi e di domani.

Il ciclo di incontri si terrà sulla terrazza all’ultimo piano dell’Atlante Star Hotel, a pochi passi da Piazza San Pietro e dalle meraviglie che Roma regala. Si parte lunedì 25 ottobre dalle ore 14,30!

LesÉtoiles – Hotel Atlante Star

Via dei Bastioni 1 – 00193 Roma

Un luogo di ritrovo e un salotto en plein air sui tetti di Roma dove tutti, dai clienti affezionati ai cultori della mixology, fino ai barman e ai professionisti del beverage, possano farne un punto di riferimento del mangiare e del bere bene: è con questa mission che Riccardo Marinelli – ex Bar Manager del celebre speakeasy romano Jerry Thomas – lancia il nuovo progetto chiamato “Formazione e aperitivo sui tetti di Roma”, in cui l’aspetto formativo, completamente gratuito, rivolto sia agli addetti ai lavori sia ai drink lovers, incontra la parte conviviale dell’happy hour d’autore. La location è una delle più suggestive della città: la Terrazza Les Étoiles, per la quale Marinelli cura e supervisiona da consulente esterno l’intera offerta del bere miscelato.

Proprio all’ultimo piano dello storico albergo a 4 stelle lusso Atlante Star, a pochi passi da San Pietro e dall’iconico “Cupolone”, dal prossimo lunedì 25 ottobre partirà con cadenza mensile la serie di masterclass aziendali in collaborazione con i più grandi nomi e brand della mixology, a cominciare da Campari, protagonista dei primi tre appuntamenti previsti per ottobre, novembre e dicembre.

“La mia collaborazione con l’Atlante Star Hotel e con il proprietario di questa magnifica realtà alberghiera Federico Mencucci – dice Riccardo Marinelli – inizia circa 3 anni fa quando, complice la nostra amicizia, ho deciso di prendere in mano la consulenza di tutto ciò che concerne l’offerta beverage della Terrazza Les Étoiles. Dopo il grande lavoro svolto e gli ottimi risultati ottenuti nell’estate appena trascorsa, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di compiere un ulteriore passo in avanti: comunicare la terrazza come un luogo accessibile e appetibile anche per bartender e professionisti del settore, in modo da farne un vero e proprio punto di riferimento per gli addetti ai lavori del bere miscelato. Da qui la mia idea di creare, una volta al mese, degli incontri gratuiti in collaborazione con i brand e le aziende che negli anni ci hanno sempre supportato, unendo alle ore di formazione l’aspetto ludico dell’aperitivo in terrazza sui tetti di Roma”.

OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE: MASTERCLASS A TUTTO CAMPARI

Dopo un primo appuntamento (sold out) di rodaggio lo scorso 27 settembre insieme all’azienda THREE SPIRITS CON PIU CINQUE GIN, i mesi di ottobre, novembre e dicembre vedranno protagonista lo storico gruppo Campari con un fitto programma volto alla presentazione e alla conoscenza dei migliori prodotti dell’azienda. Si comincia lunedì 25 ottobre con la partecipazione del Brand Ambassador Aldo Bruno Russo e la masterclass incentrata sull’American Whiskey Wild Turkey; si prosegue il 22 novembre con la barlady Marianna Di Leo e il focus sulla Tequila Espolon e si termina in bellezza il 13 dicembre, con Nicola Scarnera – noto barman e volto Campari – che illustrerà i Vermouth e i Bitter del Gruppo Gampari in onore dell’aperitivo italiano, aspettando il 2022 e un nuovo corposo ventaglio di incontri insieme a Federico Tomaselli, Brand Ambassador del gruppo Coca – Cola Hbc Italia e Paolo Viola, Brand Ambassador del Porfolio Spirit Moët Hennessy Italia LVMH, giusto per fare un paio di anticipazioni.

“Con questa iniziativa – spiega Riccardo Marinelli – voglio far vivere la bellezza della Terrazza Les Étoiles non solo ai romani e alla clientela abituale ma anche tutti i Barman, amici e colleghi, che come me hanno fatto della mixology la loro vocazione, sottolineando che si può e si deve bere bene anche al di fuori dai classici cocktail e street bar”.

Alle Masterclass pomeridiane gratuite – della durata di due ore circa, dalle 14,30 alle 17,00 – seguirà l’aperitivo in Terrazza con una Drink list ad hoc studiata per la serata, dove le special guest lavoreranno a 4 mani con i bartender di Les Étoiles. All’8° piano della terrazza verrà invece proposto l’aperitivo classico con appetizer dalla cucina del ristorante fine dining sottostante, guidato dallo chef William Anzidei.