I protagonisti di X-Factor: Versailles, chi è il cantante che ha stregato Hell Raton, carriera e curiosità su di lui.

Con il suo inedito “Truman Show”, Versailles si è presentato alle audizioni di X-Factor, garantendosi il passaggio ai Bootcamp e da qui, grazie a Hell Raton, letteralmente stregato da lui, agli Home Visit in programma il 21 ottobre. Ma cosa sappiamo di questo giovane di talento?

Nella seconda fase del programma in onda su Sky, talent show che riscuote di anno in anno sempre maggiore successo e che sin dagli inizi ha sfornato grandissimi talenti, questo ragazzo ha portato un brano edito. Si tratta di “Goosebumps” di Travis Scott, riarrangiata con una citazione degli Alice in Chains.

Animo grunge, così come in parte l’abbigliamento, voce profonda e tanta grinta, dal suo biondo naturale delle audizioni, il giovane cantante si è proposto con un look un po’ più sbarazzino. Il suo caschetto turchino è diventato quasi un marchio di fabbrica, sebbene in tanti siano convinti che sarà già pronto a “sbarazzarsene” nelle fasi successive del programma.

Cosa sapere su Versailles, rivelazione a X-Factor

Certo, se di alcuni artisti che partecipano al talent show sappiamo già molte cose, lo stesso non si può dire di Versailles, il cui nome di battesimo è Luca e che è sembrato ben poco propenso a parlare troppo della sua vita privata. Per Emma Marrone, è il Kurt Cobain con l’autotune, mentre lui ci tiene a sottolineare di amare spaziare tra i generi.

Dal rock al rap e all’hip-hop, passando per l’elettronica e la trap, ma non trascurando il metal e appunto il grunge, questo ragazzo sembra spaziare a 360 gradi tra i vari generi musicali e si trova davvero molto a suo agio. Attivo con un profilo Instagram, al momento però ha poche migliaia di follower, che probabilmente grazie a X-Factor incrementeranno. “Truman Show”, l’inedito di X-Factor è online da un bel po’ di mesi, ma ancora non ha sfondato.

Il crossover portato sul palco da Versailles è piaciuto non solo a Hell Raton, che l’ha voluto in squadra, ma anche a Manuel Agnelli, che ha parlato di “bellissima novità”. Per quanto riguarda il nome d’arte, il riferimento è al Re Sole e alla sua volontà di costruire qualcosa di nuovo e maestoso: la reggia di Versailles, appunto.

