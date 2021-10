terrore-talebani:-decapitata-giocatrice-di-volley-in-afghanistan

I Talebani si macchiano di un atto atroce, la giovane atleta aveva solo 18 anni: sui social foto della testa

Aveva solo 18 anni ed era una delle promesse sportive della nazionale afgana. La notizia circola da qualche ora ma risale a settimane fa.

Mahjubin Hakimi, questo il suo nome, è stata uccisa ai primi di ottobre ma i suoi genitori hanno cercato di tenere nascosta la tragedia non per omertà ma per timore di ritorsioni. La prima a dare la notizia è stato il giornale Times of India.

Appena il fatto è diventato di dominio pubblico varie testate hanno cominciato a interessarsi del fatto e approfondito la vicenda. Secondo l’Indipendent Persian Mahjubin Hakimi aveva partecipato a diverse competizioni internazionali e vinto vari premi, prima del ritorno dei talebani al potere lo scorso ferragosto.

Insieme ad altre 14 ragazze faceva parte de lKabul Municipality Volleyball Club, la squadra comunale della capitale.

Young volleyball player #MahjubinHakimi beheaded by #Talibans in #Afghanistan

How can #US & #EU not feel responsiblility, having occupied the country for 20 years, deluded generations that freedom exists for them too and then let them beheaded in total indifference? #saveAfghans pic.twitter.com/0wqbXvUMID

— جِبرَائيل Ğibrā’yl (@gibrayl) October 20, 2021