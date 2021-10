Melli e Gemma a X-Factor: ecco chi sono, carriera e curiosità

Scopriamo tutto su Melli e Gemma, che partecipano a X-Factor: ecco chi sono, carriera e curiosità, selezionati da Hell Raton.

Il duo Melli e Gemma si è presentato alle audizioni di X-Factor, garantendosi il passaggio ai Bootcamp e da qui, grazie a Hell Raton,agli Home Visit in programma il 21 ottobre. In entrambe le fasi del concorso, finora, i due ragazzi toscani hanno proposto dei brani inediti singoli, che hanno ottenuto molto apprezzamento.

Ma scopriamo qualcosa in più su di loro. Cresciuti musicalmente a Londra, i due ragazzi sono usciti con un brano in italiano, dal titolo “Saliva”. La canzone del duo è disponibile dal 17 Settembre su tutti gli Store digitali per Wires Records con distribuzione Artist First. Quindi un mese dopo un nuovo pezzo.

Appena un giorno dopo aver partecipato ai Bootcamp, dove Hell Raton li ha selezionati nella sua squadra, e dunque in attesa degli Home Visit, ecco uscire il brano “Sulla mia tomba”. L’ispirazione, sebbene comunque il significato poi dato al brano sia stato diverso, è legata alla loro esperienza londinese.

Cosa sapere su Melli e Gemma in gara a X-Factor

Il brano, infatti, ha preso forma dopo una visita al cimitero di Kensal Rise, che si trova a Londra, non lontano da dove i due ragazzi per un lungo periodo hanno vissuto. E nel pezzo c’è un richiamo al canto popolare americano “Do Not Stand at My Grave and Weep”, espressamente citato. Va però detto che rispetto al testo originario scompare il richiamo funebre.

Sulla pagina Soundcloud sono presenti altre produzioni indipendenti dei due artisti, che però di fatto esordiscono a X-Factor. Del resto, i due si conoscono sin dall’infanzia e la loro collaborazione va avanti da 10 anni. In un brano come “Saliva”, in particolare, il duo toscano evidenzia un certo senso di frustrazione e vogliono trasmettere l’incomunicabilità.

La loro musica ha origini a Londra: quelli usciti in queste ultime due settimane, infatti, sono le loro prime produzioni in italiano. “La differenza che pensiamo di rappresentare sta non solo nell’aver ascoltato praticamente di tutto, ma nell’averlo suonato”, è la loro testimonianza, nel corso di una recente intervista prima delle apparizioni televisive a X-Factor.

